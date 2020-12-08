ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

أهل كرم.. تفاصيل تبرع أهالي قرية بالمنوفية بـ 300 ألف جنيه لزرع كلى لسيدة فقيرة

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 11:21 م
مال
مال
Advertisements
أماني إبراهيم
"حلوة بناسها" أطلق أهالي قرية "زنارة" بمحافظة المنوفية حملة تبرعات لمساعدة سيدة فقيرة من القرية في إجراء عملية زرع كلية، في لافتة إنسانية تؤكد المعدن الأصيل لأهل القرية، الذين لم يتخلوا عن سيدة تحتاج إلى مساعدة.

تسارعت وتيرة جمع التبرعات لإنقاذ السيدة من معاناتها خاصة بعدما اشتد المرض عليها حتى أصابها العمى وفقدت بصرها، لذلك نصح الطبيب المعالج أبناء القرية بضرورة الإسراع في إجراء عملية زراعة الكلى قبل أن تدهور حالتها الصحية أكثر من ذلك. 

تواصل «صدى البلد» مع محمد محمد الشهير بابن زنارة، مؤسس الجرب المسئول عن جمع التبرعات، ويقول أنه تم الإعلان عن الحالة والمبلغ المطلوب في 13 نوفمبر وتم جمعه في وقت قياسي حيث تم إغلق الحساب في 5 ديسمبر الجاري، حيث استجاب أبناء القرية لنداء المساعدة وقاموا بجمع التبرعات المالية الخاصة بتكلفة إجراء العملية.

وتمكنوا في أقل من شهر من جمع مبلغ 300 ألف جنيه، من خلال لجنة مختصة للأشراف على حملة التبرعات وعملية جمع الأموال في حساب بنكي مخصص باسم السيدة الفقيرة.

وعلى الرغم من أن عملية جمع التبرعات كان مقدر لها 30 يوما بمعدل 10 آلاف جنيه يوميا، إلا أن أبناء القرية تمكنوا من جمع المبلغ في أقل من شهر، ليثبت أهالي "زنارة" أن المنايفة أهل كرم وجدعنة، وينتظر أهالي زنارة نتيجة عملية زراعة الكلى، التي تخضع لها السيدة في هذه الآونة، متمنين لها الشفاء العاجل  بعد إتمام العملية.

ويتابع محمد لـ «صدى لبلد» أن هذه ليست المرة الأولى التي ينجح فيها أهالي القرية من خلال الجروب من توفير الأموال المطلوبة لإجراء عملية زرع كل او مساعدة شخص فقير  مثل توفير ملابس للأيتام وشنط رمضان وغيرها من المساعدات المستمرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ضمن مبادرة اكفل قرية فقيرة .. الأورمان تنتهى من إعادة إعمار 32 ألف منزل بالدقهلية

اكفل قرية فقيرة.. شاهد الأورمان تنتهى من إعادة إعمار 320 منزلًا بـ كفر الشيخ

من عجلة إلى سيارة فارهة وملايين.. حكاية مستريح نصب على الأهالي بالشرقية واختفى

رسالة عاجلة من كوم الأشراف بالشرقية لشيخ الأزهر: معهد القرية ضربته التشققات وينذر بكارثة..شاهد

ترشيحاتنا

محمد صلاح يتصدر تويتر بعد منافسة ميسي وكريستيانو على جائزة لاعب القرن

طبيب قلب يوجه تحذيرا شديد اللهجة بخصوص فيروس كورونا.. فيديو

فستان مكشوف الصدر.. السجادة الحمراء لـ القاهرة السينمائي تستعيد بريقها بظهور رانيا يوسف

تصعيد خطير.. تركيا تهدد باستهداف الجيش الليبي مباشرة

إيقاف مباراة سان جيرمان وباشكاشهير في دوري الأبطال .. اعرف السبب

نتيجة مسحة كورونا الجديدة لـ أحمد فتحي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطانة منه فيه .. ملاحظات على فستان رانيا يوسف بالقاهرة السينمائي

اكتسبت وزنا إضافيا .. ظهور صادم لزوجة أحمد الفيشاوي بالقاهرة السينمائي

"فتشني فتش".. تعرف على قصة سيارة ابن حميدو | صور