أهل كرم.. تفاصيل تبرع أهالي قرية بالمنوفية بـ 300 ألف جنيه لزرع كلى لسيدة فقيرة

"حلوة بناسها" أطلق أهالي قرية "زنارة" بمحافظة المنوفية حملة تبرعات لمساعدة سيدة فقيرة من القرية في إجراء عملية زرع كلية، في لافتة إنسانية تؤكد المعدن الأصيل لأهل القرية، الذين لم يتخلوا عن سيدة تحتاج إلى مساعدة.





تسارعت وتيرة جمع التبرعات لإنقاذ السيدة من معاناتها خاصة بعدما اشتد المرض عليها حتى أصابها العمى وفقدت بصرها، لذلك نصح الطبيب المعالج أبناء القرية بضرورة الإسراع في إجراء عملية زراعة الكلى قبل أن تدهور حالتها الصحية أكثر من ذلك.





تواصل «صدى البلد» مع محمد محمد الشهير بابن زنارة، مؤسس الجرب المسئول عن جمع التبرعات، ويقول أنه تم الإعلان عن الحالة والمبلغ المطلوب في 13 نوفمبر وتم جمعه في وقت قياسي حيث تم إغلق الحساب في 5 ديسمبر الجاري، حيث ا ستجاب أبناء القرية لنداء المساعدة وقاموا بجمع التبرعات المالية الخاصة بتكلفة إجراء العملية.





وتمكنوا في أقل من شهر من جمع مبلغ 300 ألف جنيه، من خلال لجنة مختصة للأشراف على حملة التبرعات وعملية جمع الأموال في حساب بنكي مخصص باسم السيدة الفقيرة.





وعلى الرغم من أن عملية جمع التبرعات كان مقدر لها 30 يوما بمعدل 10 آلاف جنيه يوميا، إلا أن أبناء القرية تمكنوا من جمع المبلغ في أقل من شهر، ليثبت أهالي "زنارة" أن المنايفة أهل كرم وجدعنة، وينتظر أهالي زنارة نتيجة عملية زراعة الكلى، التي تخضع لها السيدة في هذه الآونة، متمنين لها الشفاء العاجل بعد إتمام العملية.



