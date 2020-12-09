صبغة شعر تلغي مباراة قدم نسائية

ألغيت مباراة كرة قدم نسائية في بطولة جامعية بالصين، بسبب صبغ عدد من لاعبات الفريقين شعرهن وهذا يُخالف للوائح الرياضية.





وأوضحت وسائل إعلام الصينية إنه تم الغائها مباراة كانت ستقام في عطلة نهاية الأسبوع بمقاطعة فوجيان جنوب شرقي الصين، بين فريق جامعة المقاطعة فوتجو، وفريق جامعة جيمي.





ولجأت لاعبات الفريقين لشراء صبغة شعر سوداء لتغير وضعهن وإجراء المباراة، ولكن إحدى لاعبات الفريقين لم يكن شعرها أسود بشكل مناسب في نظر مسئولين اللوائح، لينسحب أحد الفريقين بعد تقلص عدد لاعباته إلى ست لاعبات.





وقالت صحيفة جلوبال تايمز الصينية إن قبل المباراة، تم رفض اشتراك عدد من اللاعبات لمخالفتهن اللائحة التي لا تسمح لأي لاعبة بصبغ شعرها.





وذكرت الصحيفة أن اللوائح التي تضعها وزارة التعليم في مقاطعة فوجيان للرياضيين، لا تسمح بعمل تسريحات شعر غريبة، أو ارتداء أي كماليات حتى يتم السماح للفريق للعب.





ولا تسمح لائحة وضعتها وزارة التعليم في مقاطعة فوجيان للرياضيين الذكور بإطالة الشعر، أو عمل تسريحات شعر غريبة، أو ارتداء أي كماليات "وإلا، فلن يسمح لهم بالمشاركة في البطولة"، وفق ما نقلت صحيفة جنوب الصين الصباحية.