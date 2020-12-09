نوع مهمل من الخضراوات يحافظ على مستوى السكر في الدم

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خيار لمرضى السكر





يعد الخيار ، وهو من الخضروات المستهلكة على نطاق واسع، أحد الأطعمة التي تسيطر على مرض السكري إليك العلاقة بين الخيار ومرض السكري.





يعتبر مرض السكري من الأمراض الالتهابية المزمنة ، لذلك فإن استهلاك الخيار يمكن أن يكون علاجًا فعالًا للوقاية من مرض السكري والتحكم فيه بسبب خصائصه المضادة للالتهابات.

خاصية مضادة للأكسدة للخيار



وفقا لموقع بولد سكاى الهندى يمكن إدراج الخيار بأمان في النظام الغذائي لمرض السكري بسبب خصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة ومضادة لمرض السكري. يمكن لمرضى السكر إما إدراجه في السلطة أو الوجبات الخفيفة.





ومع ذلك ، تذكر دائمًا أن النظام الغذائي يوفر تأثيرًا مفيدًا فقط عندما يتم تنفيذه جنبًا إلى جنب مع الأنشطة البدنية. مارس التمارين الرياضية بانتظام مع تغييرات نمط الحياة الأخرى لمنع ظهور مرض السكري.