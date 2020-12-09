نوع مهمل من الخضراوات يحافظ على مستوى السكر في الدم

مرض السكري هو مرض أيضا خطير ويتزايد معدله بسرعة في جميع أنحاء العالم. يعد استهلاك الأطعمة عالية السعرات الحرارية ونمط الحياة غير المستقر وزيادة الوزن من عوامل الخطر الشائعة لمرض السكري. يمكن أن يساعد التغيير في نمط الحياة والنظام الغذائي في منع المرض ومضاعفاته ، مما يجعل الشخص يعيش حياة أطول بحياة جيدة.
توجد مركبات فعالة للتحكم في مستويات الجلوكوز وتحسين ارتفاع السكر في الدم في العديد من الأطعمة الوظيفية مثل الفواكه والأعشاب والخضراوات.
وفقًا لدراسة، فإن المستويات العالية من الجلوكوز تزيد من مستويات السيتوكينات الالتهابية والأحماض الدهنية الحرة ، والتي من المعروف أنها تحفز مقاومة الأنسولين في الجسم.
يساعد الخيار في السيطرة على ارتفاع السكر في الدم والالتهابات. يساعد على خفض مستويات السكر في الدم ويحسن حساسية الأنسولين لدى الأفراد المصابين بالسمنة ، مما يؤدي إلى انخفاض الدهون الحشوية في وقت واحد مما قد يساعد في إدارة الوزن وبالتالي يساعد في إدارة مرض السكري.
خاصية مضادة للأكسدة للخيار
قد يساهم الاستهلاك المنتظم للأطعمة المليئة بمضادات الأكسدة الطبيعية في تقليل الإجهاد التأكسدي وهي بعض الأسباب الرئيسية لظهور مرض السكري والمضاعفات المرتبطة به.
في دراسة تجريبية ، تم العثور على فعالية قشر الخيار ضد ارتفاع مستويات الجلوكوز. أعطيت الكمية الآمنة من قشر الخيار لمدة 10 أيام متتالية ، تبعها إعطاء الألوكسان (مركب كيميائي يدمر الخلايا المنتجة للأنسولين في البنكرياس) في اليومين الحادي عشر والثاني عشر مع قشور الخيار.
في النتيجة ، وجد أن قشر الخيار كاد يقضي على الضرر الناجم عن الألوكسان ، مما يشير إلى أن القشر يمكن أن يكون فعالًا ضد مرض السكري من النوع الأول حيث لا يستطيع الجسم إنتاج الأنسولين بشكل صحيح.
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خيار لمرضى السكر
توجد مركبات فعالة للتحكم في مستويات الجلوكوز وتحسين ارتفاع السكر في الدم في العديد من الأطعمة الوظيفية مثل الفواكه والأعشاب والخضراوات.
يعد الخيار ، وهو من الخضروات المستهلكة على نطاق واسع، أحد الأطعمة التي تسيطر على مرض السكري إليك العلاقة بين الخيار ومرض السكري.
يعتبر مرض السكري من الأمراض الالتهابية المزمنة ، لذلك فإن استهلاك الخيار يمكن أن يكون علاجًا فعالًا للوقاية من مرض السكري والتحكم فيه بسبب خصائصه المضادة للالتهابات.
وفقًا لدراسة، فإن المستويات العالية من الجلوكوز تزيد من مستويات السيتوكينات الالتهابية والأحماض الدهنية الحرة ، والتي من المعروف أنها تحفز مقاومة الأنسولين في الجسم.
يساعد الخيار في السيطرة على ارتفاع السكر في الدم والالتهابات. يساعد على خفض مستويات السكر في الدم ويحسن حساسية الأنسولين لدى الأفراد المصابين بالسمنة ، مما يؤدي إلى انخفاض الدهون الحشوية في وقت واحد مما قد يساعد في إدارة الوزن وبالتالي يساعد في إدارة مرض السكري.
خاصية مضادة للأكسدة للخيار
قد يساهم الاستهلاك المنتظم للأطعمة المليئة بمضادات الأكسدة الطبيعية في تقليل الإجهاد التأكسدي وهي بعض الأسباب الرئيسية لظهور مرض السكري والمضاعفات المرتبطة به.
في دراسة تجريبية ، تم العثور على فعالية قشر الخيار ضد ارتفاع مستويات الجلوكوز. أعطيت الكمية الآمنة من قشر الخيار لمدة 10 أيام متتالية ، تبعها إعطاء الألوكسان (مركب كيميائي يدمر الخلايا المنتجة للأنسولين في البنكرياس) في اليومين الحادي عشر والثاني عشر مع قشور الخيار.
في النتيجة ، وجد أن قشر الخيار كاد يقضي على الضرر الناجم عن الألوكسان ، مما يشير إلى أن القشر يمكن أن يكون فعالًا ضد مرض السكري من النوع الأول حيث لا يستطيع الجسم إنتاج الأنسولين بشكل صحيح.
وفقا لموقع بولد سكاى الهندى يمكن إدراج الخيار بأمان في النظام الغذائي لمرض السكري بسبب خصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة ومضادة لمرض السكري. يمكن لمرضى السكر إما إدراجه في السلطة أو الوجبات الخفيفة.
ومع ذلك ، تذكر دائمًا أن النظام الغذائي يوفر تأثيرًا مفيدًا فقط عندما يتم تنفيذه جنبًا إلى جنب مع الأنشطة البدنية. مارس التمارين الرياضية بانتظام مع تغييرات نمط الحياة الأخرى لمنع ظهور مرض السكري.