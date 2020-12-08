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التعاون الدولي: 7.5 مليار يورو إجمالي تكلفة الاتفاقيات مع الوكالة الفرنسية

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 11:25 م
الدكتور رانيا المشاط
الدكتور رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي
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عادل نصار
قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن هناك حفاوة في استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي من جانب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في فرنسا.


وأضافت المشاط، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي بحثت العديد من الاتفاقيات لتوقيعها.


وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن إجمالي تكلفة الاتفاقيات مع الوكالة الفرنسية بلغ 7.5 مليار يورو، متابعة أن تمويلات وكالة التنمية الفرنسية أقل تكلفة من صندوق النقد الدولي.


وأكدت المشاط، أن التعاون مع فرنسا يشمل النقل والتضامن الاجتماعي والصحة والتعليم، مشيرة إلى أن مصر تلعب دورا محوريا في المنطقة العربية.


وتابعت الوزيرة، أن الرئيس السيسي أكد أن المقاصد السياحية مفتوحة بإجراءات احترازية، ومصر دولة جاذبة للاستثمار وهناك منافسة الشركات العالمية للاستثمار في مصر، مستدركة أن قطاع النقل في مصر من القطاعات المهمة لدى الشركات الفرنسية.


وأشارت المشاط، إلى أنه تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والتنسيق السياسي المشترك تجاه القضايا الاقليمية والدولي، متابعة أن وجودنا في فرنسا إقرار بالجانب الاقتصادي المهم لمصر بالمنطقة.

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