شرطة بيرو تكتشف نفقاً يزيد طوله على 200 متر يستخدم لهروب المساجين.. فيديو

أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات يظهر من خلالها اكتشاف عناصر الشرطة نفقاً يزيد طوله على 200 متر يؤدي إلى أحد السجون في العاصمة البيروفية ليما.





وقال القائد العام للشرطة الوطنية البيروفية إن هذا النفق كان مخصصًا لهروب السجناء المرتبطين بالاتجار بالمخدرات.





وكان هناك أحداث تمت من خلالها مقتل تسعة نزلاء على الأقل عقب شغب في أحد السجون في بيرو بسبب المطالبة بإجراءات وقائية أفضل ورعاية طبية من فيروس كورونا.

وقال شيرسون فيار رئيس معهد الإصلاحيات الوطنية إن شغب النزلاء الذين كانوا يطالبون أيضًا بعفو عن عقوباتهم بدأ عصر الاثنين في سجن ميجل كاسترو الموجود بمنطقة سان خوان دي لوريجانتشو فيما تمت السيطرة على الشغب في وقت لاحق.

ووفقًا للتقرير، خرج عمال الرعاية الصحية في بيرو إلى الشارع للاحتجاج على عدم دفع مستحقاتهم المالية، في الوقت الذي يكافح فيه الأطباء والممرضات للتعامل مع آثار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور لويس دولانتو "لدينا حوالي 300 شخص رحلوا دون أجر.. لقد أصبحنا مجموعة ضعيفة ، ولا يمكننا مواجهة هذا الوباء بدون رواتبنا".





وحسب تحقيق الشرطة كان من المخطط حفر النفق منذ العام الماضي واستثمر نحو 500 ألف دولار في ذلك.