مرصد الأزهر: جهود القوات المسلحة تقطع الطريق على العناصر التكفيرية

تابع مرصد الأزهر بمزيد من الفخر بيان القيادة العامة للقوات المسلحة عن تتبع البؤر الإرهابية بشمال سيناء، والذي عكس بعض جهود قواتنا المسلحة على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة، ومدى النجاحات التي حققتها في رصد وتتبع وتدمير عدد من البؤر الإرهابية التي تتخذها العناصر التكفيرية ملجأً لها ومرتكزًا لتنفيذ عملياتها الإرهابية.









وأكد مرصد الأزهر أن القوات المسلحة بذلك تقطع الطريق على العناصر التكفيرية والمتطرفة لتشكيل أي مصدر قلق أو تهديد للدولة المصرية أو ترويع المواطنين الآمنين، وذلك من خلال استهدافهم قبل التجمع والحصول على السلاح.







ومرصد الأزهر إذ يحيي هذه الجهود؛ فإنه يؤكد على هذا الدور الكبير الذي تقوم به الدولة في تطهير وطننا من تلك العناصر الخبيثة، لا سيما أنه يأتي موازيًا مع المكافحة الفكرية لها والتي يعمل عليها مرصد الأزهر من خلال رصد وتفنيد كافة المنطلقات الفكرية الشاذة لها.







مرصد الإفتاء يشيد بجهود القوات المسلحة