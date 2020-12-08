مرصد الأزهر: جهود القوات المسلحة تقطع الطريق على العناصر التكفيرية

تابع مرصد الأزهر بمزيد من الفخر بيان القيادة العامة للقوات المسلحة عن تتبع البؤر الإرهابية بشمال سيناء، والذي عكس بعض جهود قواتنا المسلحة على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة، ومدى النجاحات التي حققتها في رصد وتتبع وتدمير عدد من البؤر الإرهابية التي تتخذها العناصر التكفيرية ملجأً لها ومرتكزًا لتنفيذ عملياتها الإرهابية.
وأكد مرصد الأزهر أن القوات المسلحة بذلك تقطع الطريق على العناصر التكفيرية والمتطرفة لتشكيل أي مصدر قلق أو تهديد للدولة المصرية أو ترويع المواطنين الآمنين، وذلك من خلال استهدافهم قبل التجمع والحصول على السلاح.
ومرصد الأزهر إذ يحيي هذه الجهود؛ فإنه يؤكد على هذا الدور الكبير الذي تقوم به الدولة في تطهير وطننا من تلك العناصر الخبيثة، لا سيما أنه يأتي موازيًا مع المكافحة الفكرية لها والتي يعمل عليها مرصد الأزهر من خلال رصد وتفنيد كافة المنطلقات الفكرية الشاذة لها.
مرصد الإفتاء يشيد بجهود القوات المسلحة
أشاد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية بالعمليات الاستباقية النوعية الوقائية التي قامت بها القوات المسلحة المصرية في الفترة من الأول من ديسمبر 2020 وحتى 8 ديسمبر 2020.
وأوضح المرصد، في بيان له اليوم، أن أبطال القوات المسلحة المصرية -درع الوطن وسيفه- قد تمكنوا من رصد وتتبع وتدمير عدد من البؤر الإرهابية التي تتخذ منها العناصر الإرهابية ملجأً ومرتكزًا لتنفيـذ مخططاتها الإرهابية، فقد أسفرت مساعي أفراد القوات المسلحة عن تدمير (437) وكرًا وملجأً ومخزنًا للمواد المتفجرة في شمال سيناء، يتم استخدامها من قِبل العناصر الإرهابية كملاجئ لها، بالإضافة إلى مقتل (25) إرهابيًّا من الذين يتخذون تلك الملاجئ أوكارًا لهم.
وذكر المرصد أنه تم تنفيذ عدد من العمليات النوعية والضربات الاستباقية للعناصر والأفراد التكفيرية، أسفرت عن القبض على 12 فردًا تكفيريًّا شديد الخطورة، ونجحت قواتنا المسلحة في استهداف وتدمير (6) عربات دفع رباعي مفخخة، تُستخدم من قِبل العناصر التكفيرية في تنفيذ عملياتها الإرهابية.
وأكد المرصد على أن التنسيق العالي بين أفرع قواتنا المسلحة والتناغم الشديد بين الأسلحة والمناطق العسكرية، يساهم بشكل فعَّال في تحييد العناصر التكفيرية وتأمين مصرنا الحبيبة من مخاطر الإرهاب، حيث شهد الاتجاه الاستراتيجي الغربي نجاح القوات الجوية بالتنسيق مع قوات حرس الحدود في توجيه ضربة استباقية لعناصر إرهابية شديدة الخطورة؛ وذلك من خلال عمليات الرصد والتتبع لتلك العناصر، واستهداف وتدمير (21) عربة دفع رباعي كانت تقلهم وتحمل أسلحة وذخائر أثناء محاولتها اختراق الحدود الغربية.