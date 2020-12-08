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تفاصيل إعلان الصحة بروتوكول علاج محدث لمصابي كورونا.. فيديو

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 11:33 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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عادل نصار
عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، تقرير مصورا عن إعلان وزارة الصحة المصرية بروتوكول علاج محدث لـ مصابي فيروس كورونا المستجد بمصر.

من جانبه قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة، إنه :"هو مش بروتوكول جديد لكنه محدث وبعد دراستنا وعملنا النسخة الأولى والثانية وكان الهدف وضع بعض الأدوية الجديدة والغاء  بعض الأدوية التي لم تكن على المستوى".

وأكد حسني، أن نسبة الشفاء في مصر مرتفعة، والعامل الأساسي في تقليل الوفيات الرعاية الصحية الجيدة للفيروس في البداية، مقدما الشكر للأطباء. 
وقال الدكتور إيهاب كمال، مساعد وزير الصحة لشئون التدريب الطبي والمهني، إن التحديث تم بناء على التجارب العلمية والتي نشرت على أحدث المجالات العلمية، وتمت اضافة بعض الادوية الجديدة وإلغاء أدوية في البروتوكول القديم.

وفي السياق نفسه أكد الدكتور أكرم عبد الباري أستاذ الحالات الحرجة بالقصر العيني، أن هناك تغيرات تمت في توصيف الحالات التي تدخل المستشفيات، مضيفا أن تم تعديل مهم على علاج كورونا في مصر.


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