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تعليم

دور الأستاذ الجامعي في دعم الطالب المريض نفسيًا.. دورة بجامعة حلوان

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 08:01 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
ينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان مجموعة من البرامج التدريبية لشهر ديسمبر 2020، برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز. 


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تهدف البرامج إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه، وذلك فى إطار السعى إلى تحديث وتطوير البرامج التدريبية بالمركز وإضافة مجموعة من البرامج الجديدة إلى مصفوفة البرامج التدريبية بما يتناسب مع التطور الحاصل فى عصر التحول الرقمى والذكاء الاصطناعي لتحقق الهدف الأساسى له وهو تنمية قدرات ومهارات السادة أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة. 

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كما يأتي تنظيمها بهدف تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للجامعة بالتعاون مع الكيانات الاستراتيجية كل وفق تخصصه. شملت هذه البرامج التدريبية 11 دورة  تدريبية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة كل دورة تقام على مدار يومين .


 وتقام أغلب هذه الدورات بنظام الفيديو كونفرانس، وبعضها داخل مركز دار الضيافة بحرم الجامعة بعين حلوان وفقا للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار وباء فيروس كورونا ، حيث إنه يتم التنبيه على المتقدمين للدورات بضرورة ارتداء الكمامات و حمل المطهرات والمعقمات والحفاظ على صحتهم وتجنب الاصابة بالموجة الثانية من كورونا . 

ومن هذه الدورات دورة حول دور الأستاذ الجامعي في دعم الطالب المريض نفسيا، يومي الأحد والاثنين ١٣ - ١٤ ديسمبر ٢٠٢٠.

جدير بالذكر أنه وأعلنت الإدارة المركزية برعاية شباب الجامعة عن بطولات للجامعة بــ كمال الأجسام  والذراع الحديدية ورفع الأثقال واللياقة البدنية خلال شهر ديسمبر 2020 . 

قال مسؤولو إدارة رعاية  شباب جامعة حلوان إنه من المقرر أن تبدأ مسابقة الذراع الحديدية على مستوى كليات جامعة حلوان يوم الخميس 10 ديسمبر 2020 فى الساعة العاشرة صباحا وأنه مسموح لكليات الجامعة المشاركة فيها ماعدا كلية التربية الرياضية. 

وأضاف أنه بالنسبة لمسابقة كمال الاجسام من المقرر انطلاقها يوم الثلاثاء المقبل بمقر كلية التربية الرياضية بنين بالهرم الساعة العاشرة صباحا  للطلاب الذكور بالكليات.
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