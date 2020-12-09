وفاء عامر تعترف بخبر عن الإصابة بـ كورونا.. فيديو

قالت الفنانة وفاء عامر ، إن الشباب القائمين علي إنتاج فيلم خان تيولا يحبون الحياة ويحبون النجاح وكانوا ينتظرون أن يؤمن بهم أحد مؤكدة علي ان اسم الفيلم "خان تيولا" هو علي اسم كائن متواجدة في أعماق البحار والمحيطات ومتجدد الخلايا ويدخل في صناعات مهمة كما أنه لا يموت





وعن الأجواء والصعوبات التي واجهت فريق عمل الفيلم قالت الفنانة: «جميع أفراد عمل الفيلم أصيبوا بـ كورونا ».





وأضافت وفاء عامر، خلال لقائها في برنامج كلمة أخيرة المذاع علي قناه "اون اى"، ان شخصيتي "موهيره" في الفيلم اختارت أن تعيش حياة أبدية ، موضحة أن كل فرد سيشاهد الفيلم سيقوم بالتفكير وهذا هو الغرض من الفيلم.





وأوضحت وفاء عامر : أنها لا تري شيئاً في التصوير غير العمل التي تقوم به ، كما انها تقدم النصائح الي الوجوه الشابة مشيرة الي أنها تعلمت من أساتذة والكبار في مجال الفن. الوجوهتعلمت منأساتذة





وتابعت وفاء عامر، أن فيلم خان تيولا الذى قمت بعمله وسوف يعرض الفترة القادمة أنا فخورة بوضعه في تاريخي المهني خصوصا ان هذا الفيلم مهم ومخرج الفيلم قادم بقوة لافتة إلي أن اضاءة الفيلم مختلفة والديكور مختلف والملابس مختلفة وهذا يجعلني اشعر بالفخر لما وصلت اليه السينما المصرية .





واستكملت وفاء عامر، أن جميع المسلسلات التي قمت بعملها كانت صعبة جدا وأنا لا استسهل شيء في عملي ابدا ومازال أمامي مسيرة فنية طويلة معبرة قائلة: " لسه بدرى " لافتة الي ان مسلسل كاريوكا كان يجب أن يكون 90 حلقة بسبب كثرة أحداثه .





ونوهت وفاء عامر: من اجل دوري في الفيلم قمت بقص شعري وقمت بصبغة اللون الاحمر وقمت بإعادته بعد تصوير الفيلم الي لونه الطبيعي مشيرة الي ان أصعب شيء في تصوير الفيلم أننا كنا نقوم بالتصوير في درجة حرارة 6 وكنا نعمل في الليل .





وأشارت وفاء عامر الي أن الفنان محمود عبد العزيز عندما عملت مع في مسلسل جبل الحلال اتذكر التزامه وأدبه ودينه وثقافته وأخلاقه العالية واحترامه للكبار الذين كانوا قبله واحتضان المواهب الشابة وحبة للجميع واحترامه لزوجته مؤكدة ان بنات موسه لها تكملة لأنها قضية تهم المجتمع.





الجدير بالذكر أن وفاء عامر شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل "إلا أنا" قصة للكاتب يسرى الفخراني، يحكى عن 5 حكايات وهي: "بنات موسى" بطولة وفاء عامر و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصي" بطولة شيرى عادل، و"ضي القمر" بطولة كندة علوش، مع إضافة حكاية سابعة بعنوان "ربع قيراط" بطولة ريهام عبد الغفور، ومن المقرر البدء في تصويرها بعد يومين.





العمل قصة الكاتب يسرى الفخرانى، ويعتمد على حكايات مستقلة مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، يضم المسلسل بطلة لكل حكاية من 10 حلقات ولكل حكاية مؤلف ومخرج وبطلة، ويناقش المسلسل العديد من القضايا التي تهم المرأة مثل نظرة المجتمع الشرقي للمرأة المطلقة وكفاح المرأة من أجل ذاتها وأولادها.



