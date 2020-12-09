إزاي تغسل سيارتك في فصل الشتاء؟

يعتبر فصل الشتاء من أكثر فصول العام تقلبًا فى درجات الطقس، فهو يحمل معه العديد من الظروف الجوية المختلفة كالأمطار والرياح والعواصف، ولعل من أبرز المواجهين لهذه التقلبات مباشرة هي سيارتك ، لذلك عليك اتباع إجراءات خاصة للحفاظ عليها وجعلها جديدة أطول فترة ممكنة.





وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أبرز النصائح الخاصة بغسيل سيارتك والمحافظة عليها في فصل الشتاء.





1- إطارات السيارة

تواجه إطارات السيارة معارك عنيفة خاصة مع الطبقات الطينية، والتي قد تكونت بسبب مياه الأمطار والأراضي الترابية، فمن الأمور الضرورية إتباع عوامل النظافة الخاصة بها، ويفضل عدم اصطفاف السيارة في المناطق المأهولة بالمياه، وذلك للحصول على عمر افتراضي طويل لإطارات سيارتك.





2- المنطقة المحيطة بالإطارات

نلاحظ تكون طبقات طينية تحديدا داخل الأقواس النصف دائرية الواقعة أعلى جسم الإطار، فهذه الطبقات قد تؤثر على الأداء الحركي للسيارة، وتسبب خلل على المدى البعيد لأنظمة التعليق، فمن الأفضل استخدام رشاشات المياه القوية لإزالة كافة الاتساخات الواقعة بهذه المنطقة، وأيضًا تنظيف جنوط السيارة والحفاظ على بريقها.





3- أسفل السيارة

تعتبر هذه المنطقة من أكثر المناطق تعرضا للخطر، ومن الضروري تنظيفها بعناية شديدة، لتجنب الأعطال الشائعة والأصوات المزعجة، والتي قد تنتج بسبب الطبقات الطينية، وننصح أيضًا بربط أجزاء "العفشة" من وقت إلى آخر والاهتمام بصيانة أنظمة التعليق المختلفة.





4- زجاج السيارة

حتى تتجنب مشكلات إنعدام الرؤية، يفضل أن تتبع عناصر السلامة والتي تشمل، صيانة المساحات والاطمئنان على حالتها، ومتابعة منسوب المياه الخاصة داخل قربة مساحات السيارة.