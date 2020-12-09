ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

إشبيلية يفوز 3-1 على رين الفرنسي في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 12:04 ص
فريق اشبيلية
فريق اشبيلية
Advertisements
مجدي سلامة
نجح نادي إشبيلية الإسباني في الفوز بنتيجة 3-1 على نظيره رين الفرنسي ، في المباراة التي جمعت بينهما في أخر جولة من المجموعة الخامسة بدوري أبطال اوروبا.

وجاءت أهداف اللقاء عن طريق جيوليس كوندي في الدقيقة 32 لصالح إشبيلية ثم اضاف المغربي يوسف النصيري الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 45 ثم جاء الهدف الثالث للفريق الأندلسي عن طريق يوسف النصيري أيضًا في الدقيقة 81 .

بينما جاء هدف رين الوحيد في اللقاء عن طريق جورجينو روتر في الدقيقة 86 من ركلة جزاء .

وبهذه النتيجة ، يحتل فريق إشبيلية المركز الثاني برصيد 13 نقطة ، بينما يتزيل رين ترتيب المجموعة الخامسة من دوري ابطال اوروبا برصيد نقطة وحيدة . 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

نهاية المباراة.. مانشستر يفوز بهدفين لهدف على باريس سان جيرمان بدوري الأبطال

تشيلسي في ضيافة كراسنودار الروسي بـ دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا.. إشبيلية يفوز على رين.. وبروسيا دورتموند يفوز على زينيت

تشيلسي يفوز على رين 3 - 0 في دوري أبطال أوروبا

فيرنر وأبراهام يقودان هجوم تشيلسي أمام رين بدوري أبطال أوروبا

إشبيلية يرافق تشيلسي ويتأهل لـ 16 دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على كراسنودار

ترشيحاتنا

فوق الركبة.. شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة جديدة.. شاهد

الخطيب مع يعقوب السعدي على قناة الأهلي .. الجمعة

طريقة واحدة للتمييز بين كورونا والبرد العادي.. فيديو

وفاة الطالب يوسف بكورونا .. والده وطبيبه يكشفان تفاصيل الواقعة ويفتحان النار على الجامعة

ليلة رونالدو .. يوفنتوس يقسو على برشلونة بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

عوض تاج الدين يزف بشرى للمواطنين حول موعد وصول لقاح كورونا إلى مصر .. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تبدأ بـ 185 ألف جنيه.. مواصفات وأسعار شانجي M50 موديل 2020/2021| صور

مخافوش من البرد.. 3 إطلالات بالقصير والمكشوف في مهرجان القاهرة السينمائي.. شاهد

بطانة منه فيه .. ملاحظات على فستان رانيا يوسف بالقاهرة السينمائي