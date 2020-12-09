محمد حفظي: مركز السينما العربية صاحب مبادرة جائزة النقاد العرب لأفضل فيلم أوروبي.. فيديو

أكد محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أن مركز السينما العربية هو صاحب مبادرة الجائزة النقاد العرب لأفضل فيلم أوروبي مؤكدًا أن العام الماضي كانت أول تجربة للقيام بذلك.

وأضاف حفظي خلال لقاء له على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عبر فضائية دي ام سي أن مهرجان القاهرة به ارتباط أصيل بالسينما الأوروبية مشيرا إلى أن أكبر نسبة من الأفلام الأوروبية لها تواجد مميز في المهرجان.





وتابع رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أن هناك 3 أفلام مرشحة وسيكون هناك فائز من تلك الأفلام وستكون بمثابة احتفاء بالسينما الأوروبية.



