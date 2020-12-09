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محمد حفظي: مركز السينما العربية صاحب مبادرة جائزة النقاد العرب لأفضل فيلم أوروبي.. فيديو

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 02:26 ص
محمد حفظي رئيس مهرجان
محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
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محمود محسن
أكد محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أن مركز السينما العربية هو صاحب مبادرة الجائزة النقاد العرب لأفضل فيلم أوروبي مؤكدًا أن العام الماضي كانت أول تجربة للقيام بذلك.
وأضاف حفظي خلال لقاء له على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عبر فضائية دي ام سي أن مهرجان القاهرة به ارتباط أصيل بالسينما الأوروبية مشيرا إلى أن أكبر نسبة من الأفلام الأوروبية لها تواجد مميز في المهرجان.

وتابع  رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي  أن هناك 3 أفلام مرشحة وسيكون هناك فائز من تلك الأفلام وستكون بمثابة احتفاء بالسينما الأوروبية. 

وكان قد أعلن  مركز السينما العربية عن الأفلام الثلاثة المرشحة للنسخة الثانية من جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية، التي جاءت بعد أن شاهد  نقاد من 14 دولة عربية 22 فيلمًا من 22 دولة أوروبية، كانت ضمن القائمة الأولية للأفلام المرشحة للجائزة التي سوف يتم الإعلان عن الفيلم الفائز بها، خلال حفل يُقام ضمن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (من 2 إلى 10 ديسمبر).

جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية تضم لجنة تحكيم تتكون من 56 ناقدًا من 14 دولة عربية، ويدير الجوائز الناقدة علا الشيخ، وتستهدف الفعاليات الترويج للسينما الأوروبية في العالم العربي، وجذب انتباه الموزعين وصُنَّاع القرار في صناعة السينما العربية للأفلام الأوروبية المميزة، هذا بالإضافة إلى تسليط الضوء على النقاد العرب البارزين ودورهم البارز في الكشف عن وجهات نظر مختلفة وفي تبادل الخصوصية الثقافية بين المجتمعات.
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