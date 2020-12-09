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ديني

مبروك عطية لـ مهندس أوسيم: أنا ممكن أعورك ربنا يخرب بيتك.. فيديو

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 01:44 ص
مبروك عطية
مبروك عطية
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محمد شحتة

عبّر الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، عن غضبه الشديد مما فعله المهندس الذي ألقى أمواله من البلكونة بمدينة أوسيم، وكذلك أسلوبه في الحوار أثناء لقائهما على فضائية "إم بي سي مصر".

 

وقال "عطية"، خلال البرنامج الذي يديره الإعلامي شريف عامر:" أنا ممكن اعورك ربنا يخرب بيت اللي زيك يا صبري.. انت عكاك كبير يلا".

 

ونصح عطية، المهندس أن يذهب لبائعة فقيرة ويشتري منها السلع بأكثر من سعرها بدلا من إلقاء الأموال من البلكونة بهذا الشكل.

 

وأكد أن هذا التصرف في الشريعة الإسلامي يستدعي تعيين وصي على هذا الرجل وعدم تمكينه من التصرف في الحياة أو في أمواله.


فوائد الصدقة

للصدقة فوائد عديدة، تعود بالخير على المريض، وتعود بالخير على المتصدّق ذاته في الدنيا والآخرة، فعلى الإنسان أن يحاول دائمًا أن يجتهد في إخراج الصدقات، وفيما يأتي بيان بعض تلك الفوائد والفضائل:


1- محو الخطايا والسيئات والذنوب، وفي المقابل هي سببٌ في اكتساب الحسنات والأجور. 

2- شفاء المرضى وعلاجهم بإذن الله، كما أنّ الصدقة سببٌ في علاج ما يُصيب القلب. دخول جنّات النّعيم، والنّجاة من النّار، حيث روى الإمام البخاري في صحيحه أنّ الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- قال: «اتَّقوا النَّارَ ولو بشقِّ تمرةٍ، فمن لم يجِدْ فبكلمةٍ طيِّبةٍ».

3- نجاة الإنسان ممّا قد يصيبه من حرٍّ وعذابٍ في قبره، حيث قال الرسول صلّى الله عليه وسلّم: «إنَّ الصَّدقةَ لتُطفيءُ عَن أهلِها حرَّ القبورِ».

4- طرح البركة في أرزاق وأموال العبد، فلا تنقصها بل تزيدها وتنميها. 

5- كفّ الأذى والشرّ عن الإنسان، وإبعاده عمّا قد يضرّه أو يؤذيه. 

6- تطهير نفس الإنسان من الأخلاق المذمومة، كالبخل، وحبّ كنز الأموال.

7- الدلالة على إيمان العبد الصادق الذي يلتزم بأوامر الله تعالى. 

8- تحقيق التكافل الاجتماعيّ بين أفراد المجتمع، وذلك من خلال تعاونهم. 

9- توطيد العلاقات الاجتماعية بين الأفراد، وزيادة المحبّة والمودّة بينهم. 

10- استجابة الله -تعالى- دعاء العبد المتصدّق. 

11- تفريج كرب الإنسان وهمومه. 

12- تحقيق وحدة الأمة، وقوّتها، وترابطها، وتماسكها.

13- العمل على كسب العبد محبّة الله تعالى، وثناؤه عليه.

14- المتصدق، والعامل على الصدقة لهما أجــر المجاهد في سبيل الله.

15-  الصدقة أجرها ثابت ولو كانت على البهائم أو الطيور.

16-الصدقة تزيد في العـمر، وتزيد في المـال، وسبب في الرزق والنصر.

17-الصدقة تدفع الـبـلاء، وتسد سـبعـين بـابـا من السـوء في الدنيا.

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