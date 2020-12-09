لتمثيل مصر في الأوسكار.. معركة فنية بين طارق الشناوي وزين خيري

هاجم الناقد الفني طارق الشناوي ، آلية اختيار الفيلم المصري المشارك في مهرجان الأوسكار، والذي تم التوافق عليه نهائيًا، وهو فيلم "لما بنتولد"، قائلا: "مش معترض على الفيلم بعينه، ولكن معترض على الفوضى في التصويت، ولا يليق بنقابة زي نقابة السينمائيين أن توافق على فوضى وعشوائية".





وعن طريقة اختيار الفيلم؛ قال طارق الشناوي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، إنه "تم التصفية بين الأفلام، وفيلم لما بنتولد حصل على 13 صوتا، وصندوق الدنيا 8، والرافضين وصلوا لـ18، وفيه 5 انسحبوا من التصويت".





ورد الناقد الفني زين خيري، عضو لجنة اختيار تمثيل الفيلم المصري فى الاوسكار، في مداخلة بالبرنامج ذاته: "الفكرة كانت فى التصويت على مبدأ المشاركة في الاوسكار من عدمه وليس فيلم بذاته، وانقسمنا إلى مجموعتين مجموعة رافضة مشاركة الفيلم ومجموعة توافق على المشاركة لتمثيل مصر في الاوسكار، واللجنة صوت في النهاية لمبدأ المشاركة قبل ما يتم تحديد اسماء الافلام".





وتابع: "وبدأنا على هذا الأساس قائمة افلام نختار بينهم وحصل تصويت على افلام لما بنتولد وصندوق الدنيا ورأس السنة، وتم التصويت عليها وقلنا نصوت على الافلام ونصوت على عدم المشاركة وتم فى النهاية التصويت على فيلم لما بنتولد للمشاركة".





وأوضح زين خيري، أن نقابة السينمائيين ليست طرفا في الاختيار ولكنها هي المنظمة فقط لاختيار أعضاء اللجنة وتنسيق التصويت، ولكن وضع قوائم المشاركة والأفلام والتصويت وكل هذه العملية لا توجد لها لائحة تنفيذية قانونية، ولكن يتم وضعها من قبل المشاركين فقط".