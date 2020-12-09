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برلمان

تراجع أحمد طنطاوي بعد فرز 80 % من صناديق الدائرة الأولى بكفر الشيخ

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 12:12 ص
أحمد طنطاوى
أحمد طنطاوى
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أظهرت المؤشرات الأولية لنتائج الفرز بالدائرة الأولى بمحافظة كفر الشيخ تراجع أحمد طنطاوى بعد فرز 80 % من الصناديق مما يشير إلى تراجع فرص أحمد طنطاوى فى الفوز فى الانتخابات البرلمانية.

وضمّت الدائرة الأولى بمحافظة كفر الشيخ كلاً من مركز ومدينة كفر الشيخ ومركز قلين.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد أكد أنه تم التحضير للعرس الانتخابي للعملية الانتخابية من قبل جميع الجهات في الدولة المصرية، واصفًا المواطنين الناخبين بأنهم نجوم لامعة، بسبب وعيهم الكامل والتزامهم بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية، لافتًا إلى أن الإقبال كان كثيفًا من الريف والقرى المصرية، خاصة في هذه الجولة للمرحلة الثانية.

وأضاف جمال نور الدين أنه تواجد إقبال كثيف من قبل نساء الريف، إضافة إلى اصطحابهم لأطفالهم وأحفادهم، وهذا عكس مشهدًا وطنيًا ومتميزًا للغاية.

وأوضح أن غرف العمليات لم ترصد أي مشكلات، وذلك يعود لقلة عدد المرشحين عن قبل، وذلك أدى إلى تحديد الأمور الانتخابية أكثر،  مما ساعد المواطنين على اختيار من يمثلهم في مجلس النواب أفضل وأيسر، متابعًا أن أغلب مقار لجان الانتخابات كانت مقار مدرسية، وهي مزودة من الأساس ببوابات التعقيم، كاشفات حرارية فضلاً عن التباعد الاجتماعي، الذي يحرص عليه جميع أعضاء اللجنة والمستشارين المتواجدين داخل المقار.

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