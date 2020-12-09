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توك شو

حوار بـ «الهيروغليفي» بين هبة الأباصيري ومصطفى وزيري .. شاهد

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 02:41 ص
هبة الأباصيري ومصطفى
هبة الأباصيري ومصطفى وزيرى
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قسم التوك شو
رحبت الإعلامية هبة الأباصيري بالدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بـ«الهيروغليفي»، وهي تغني بـ «مساء الجمال»، فرد عليها بالهيروغليفي أيضا : «أهلا وسهلا مرحبا».

وأضاف «الوزيري» خلال لقائه ببرنامج «It's Show Time» المذاع على قناة «CBC» أنه نشأ في عزبة وزيري بمحافظة قنا، والمحافظة احتضنت جميع القبائل العربية بعد الفتح الإسلامي لمصر.

وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إلى أن أشقاءه يشغلون مناصب مهمة،  وأنه التحق بكلية الآثار حبا في الآثار المصرية، لافتا إلى أنه يعشق الآثار والأماكن السياحية والحضارة المصرية القديمة، لذلك حرص على تعليم اللغة الهيروغليفية ليكف كل شيء عن الآثار الفرعونية.

وكشف الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، تفاصيل أول يوم يدخل فيه مقبرة من مقابر القدماء المصريين، مضيفا :"مع  اول زيارة لمقابر وادي الملوك شعرت أن المصريين القدماء عظماء وبذلوا مجهودات كبيرة لحفر مقبرة داخل جبل،  وتستمر الألوان والنقوش بها لآلاف السنوات وهذا الأمر يعتبر إعجازًا".

وتابع مصطفى وزيري:" ندرس كيفية دخول مقبرة لأول مرة، وكل مرة ادخل فيها مقبرة مكتشفة حديثه أشعر بإحساس لا يوصف  لأننا ندخل مكان لم يراه احد منذ  الاف السنوات"

وأكمل مصطفى وزيري:"  ناخذ احتياطيات  قبل فتح المقابر، ومن 20 عامًا كنا بنخاف مما يسمى لعنة الفراعنة وأنه قد يكون هناك بئر لم نره أو تواجد شيء يعوق تقدمنا ، وكل هذه الأمور يتم نسيانها فور الوصول إلى الاكتشاف". 
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