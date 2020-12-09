منتخب جامعة الوادى الجديد لكرة القدم.. الأول علي المحافظة

حصل فريق كرة القدم الخماسى بجامعة الوادي الجديد علي المركز الأول علي مستوى محافظة الوادى الجديد بعد فوزه أمس على مركز شباب الفتح بمركز الداخلة على ملاعب الصالة المغطاة فى المهرجان الرياضي للمحافظات الحدودية والتى ستشارك فيه مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادى الجديد فى التصفيات النهائية والتى ستستضيفها مدينة شرم الشيخ وذلك تحت رعاية الدكتورعبدالعزيز طنطاوي رئيس الجامعة .

صرح بذلك انور عباس مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة والذي أوضح أن الفريق سيتاهل لتمثيل محافظة الوادى الجديد في المهرجان الرياضي للمحافظات الحدودية بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 12/17 الي 20201-12/23 بمشاركة محافظات أسوان، البحر الأحمر، جنوب سيناء..شمال سيناء، مرسي مطروح ولوادي الجديد.

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وقد أعرب الدكتور عبد العزيز رئيس الجامعة عن سعادته البالغة بفوز منتخب الجامعة لكرة القدم فى التصفيات النهائية فى المهرجان الرياضي للمحافظات الحدودية برعاية وزارة الشباب والرياضة .





ووجه رئيس الجامعة التهنئة للدكتور طارق عبد المنعم المدير الفنى لفريق كرة القدم الخماسى والكابتن محمد فخري مدرب الفريق واعضاء الجهاز الفنى والادارى و اللاعبين على الفوز بالمركز الأول على مستوى محافظة الوادى الجديد

وقد قرر الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة صرف مكافٱت للجهاز الفني والإداري واللاعبين تحفيزٱ لهم لمواصلة الفوز والتفوق والتمثيل المشرف لمحافظة الوادى الجديد بمهرجان المحافظات الحدودية بشرم الشيخ خلال شهر ديسمبر الجاري.