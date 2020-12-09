خبير أصوات يكشف عن الفارق بين القارئ والمُنشد.. فيديو

أكد الدكتور طه عبد الوهاب خبير الأصوات أن هناك فارقًا بين القارئ والمُنشد، مؤكدًا أن القارئ لا بد أن يكون مُنشدًا وهو ما تمتع به الجيل القديم لأنه كان خلال تلك الفترة كان لا توجد تسجيلات وأي شخص يكون لديه مناسبة يستعين بقارئ وكان يقوم بالإنشاد.

وأضاف "عبد الوهاب" خلال لقاء له لبرنامج صاحبة السعادة عبر فضائية دي ام سي أن كل ما يُقال هو إنشاد ولكن هناك أنواعًا للإنشاد منها الابتهالات والأغاني الدينية.





وتابع خبير الأصوات أن فكرة الإنشاد جاءت منذ عهد النبي "صلى الله عليه وسلم" عندما هاجر من مكة إلى المدينة واستقبله أهالي المدينة بأنشودة "طلع البدر علينا" وتم استخدام الدفوف وهو ما يُسمى بالإنشاد الصوفي.





وأشار "عبدالوهاب" إلى أن هناك عمالقة التواشيح كالشيخ علي محمود والشيخ طه الفشني وكانوا متميزين للغاية في ذلك.



