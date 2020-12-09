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خبير أصوات يكشف عن الفارق بين القارئ والمُنشد.. فيديو

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 03:09 ص
الدكتور طه عبد الوهاب
الدكتور طه عبد الوهاب خبير الأصوات
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محمود محسن
أكد الدكتور طه عبد الوهاب خبير الأصوات أن هناك فارقًا بين القارئ والمُنشد، مؤكدًا أن القارئ لا بد أن يكون مُنشدًا وهو ما تمتع به الجيل القديم لأنه كان خلال تلك الفترة كان لا توجد تسجيلات وأي شخص يكون لديه مناسبة يستعين بقارئ وكان يقوم بالإنشاد.
وأضاف "عبد الوهاب" خلال لقاء له لبرنامج صاحبة السعادة عبر فضائية دي ام سي أن كل ما يُقال هو إنشاد ولكن هناك أنواعًا للإنشاد منها الابتهالات والأغاني الدينية.

وتابع خبير الأصوات أن فكرة الإنشاد جاءت منذ عهد النبي "صلى الله عليه وسلم" عندما هاجر من مكة إلى المدينة واستقبله أهالي المدينة بأنشودة "طلع البدر علينا" وتم استخدام الدفوف وهو ما يُسمى بالإنشاد الصوفي.

وأشار "عبدالوهاب" إلى أن هناك عمالقة التواشيح كالشيخ علي محمود والشيخ طه الفشني وكانوا متميزين للغاية في ذلك.

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامى، إن النبى محمد صلى الله عليه وسلم، كان يحب الإنشاد والمدح، وكان يقوم به مع أصحابه والمؤمنين.

واستشهد عبدالمعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، بالحديث النبوى، عن أنس: خرج رسول الله – صلى الله عليه وسلم - إلى الخندق فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة، فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم، فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال: اللهم إن العيش عيش الآخرة ..  فاغفر للأنصار والمهاجرة فقالوا محيبين له: نحن الذين بايعوا محمدا.. على الجهاد ما بقينا أبدا، وعن البراء بن عازب قال: رأيتُه – صلى الله عليه وسلم - ينقل من تراب الخندق حتى وارى عني الغبارُ جلدةَ بطنه، وكان كثير الشعر، فسمعته يرتجز بكلمات ابن رواحة، ويقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ..  ولا تصدقنا ولا صـلينا فأنزلن سكينــة علينا ..  وثبت الأقدام إن لاقينا إن الألى قد بـغوا علينا.. وإن أرادوا فتنـة أبينا.

من جانبه، أعلن الشيخ رمضان عبد الرازق، من علماء الأزهر الشريف، رفضه لمقاطعة المنتجات الفرنسية للرد على الرسوم المسيئة.

وأضاف "عبد الرازق"أن الرسوم المسيئة لن تؤذي الرسول –صلى الله عليه وسلم-، والله سبحانه وتعالى يقول: "إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ"، ودورنا في الرد عليها لا يبد أن يكون حضاري أخلاقي إيجابي قيمي وليس دور مقاطعة عرجاء، قائلا: لنا كبير نفخر به وهو شيخ الأزهر الشريف، وهو مرجعية قوية وضهر وسند لينا.
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