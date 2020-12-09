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حفظي يتحدث عن فعاليات مهرجان القاهرة.. فيديو

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 06:48 ص
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل
قال محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إن هناك إقبالاً كبيرًا علي المهرجان هذا العام وتذاكر عروض الأفلام تم بيعها بالكامل في هذا العام عكس ما كان يحدث سابقا، مشيرا إلى أن هناك قاعات لا تسمح إلا بتواجد أعداد معينة تطبيقا للإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.

وأضاف «حفظي» خلال حواره التليفزيوني في برنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أننا مهما قومنا بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا فإن هناك أشخاصًا يأتون إلى المهرجان ولا يلتزمون بها.

وتابع رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أن  هناك 3 أفلام مرشحة وسيكون هناك فائز من تلك الأفلام وستكون بمثابة احتفاء بالسينما الأوروبية. 

وأكد مهرجان القاهرة السينمائي على احترامه الكامل للمرأة، ورفض كل أشكال العنف ضدها، ومنها التحرش. 

وقد تابع المهرجان على مدار الساعات الماضية، باهتمام ما تردد عن مخرج أحد أفلام المسابقة الدولية، ورغم أن الاتهامات الموجهة لهذا المخرج ليست مؤكدة، ولم يتم التحقق من صحتها حتى الآن، إلا أن المهرجان درءا للشبهات يتعهد بأنه إذا ثبتت أي من الشهادات المقدمة ضده، أو تم التقدم ضده ببلاغات رسمية تؤكد صحة الواقعة سيتم استبعاد الفيلم من المنافسة في المسابقة الدولية.

وحتى يحدث ذلك يلتزم المهرجان تجاه الفيلم بعرضه في المواعيد المعلنة مسبقا حتى لا تتعرض التجربة وصناعها للظلم، وكذلك احتراما للجمهور الذي حجز التذكرة.
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