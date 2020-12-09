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ديني

مهندس أوسيم: بتبرع من تانية ثانوي وبعمل للصدقة follow up.. فيديو

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 12:59 ص
صدى البلد
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محمد شحتة
قال المهندس صبري صدومة، صاحب الواقعة الشهيرة الذي ألقى بأمواله من البلكونة، إن الصدقة في السر لا ينكر أحد أنها تطفئ غضب الرب.

وأضاف المهندس صبري، في لقائه على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه تعامل مع عدد من الجمعيات الخيرية، وكعادته يفعل ما يُسميه المتابعة للصدقة التي يتبرع بها قائلا "بعمل follow up"، منوهًا أنه وجد أمورًا تجلب الحزن في إشارة إلى أنها لا تعود بالنفع أو تصلح الأحوال.

وأشار إلى أنه بدأ يوزع أمواله من الصف الثاني الثانوي، وأن مشهد توزيع الأموال بدأ بصورة علنية منذ عدة أشهر ماضية.

مهندس أوسيم: فلوسي وأنا حر فيها 

وقال المهندس صبري صدومة، صاحب الواقعة الشهيرة الذي ألقى بأمواله من البلكونة مُعلقًا على الواقعة "فلوسي وأنا حر فيها واللي بعمله صح وفي ذلك فليتنافس المتنافسون".

وأضاف المهندس "صبري"، في لقائه على فضائية "إم بي سي مصر"، أن كثيرًا من الناس نصحوني بالتوقف عن رمي الأموال من البلكونة وفوجئت بأنهم نصابون ويريدون أن يأخذوا الأموال لأنفسهم.

واستطرد: بروح المسجد أصلي وأقول أسئلة بسيطة واصرف جوائز مالية فورية للناس.
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