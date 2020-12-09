ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بإطلالة جريئة.. كايلي جينر تثير الجدل ببنطلون جلد

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 01:00 ص
كايلي جينر
كايلي جينر
Advertisements
محمد بدران

نشرت نجمة تليفزيون الواقع كايلي جينر صورًا جديدة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


ظهرت كايلي جينر في الصورة بإطلالة مثيرة  مرتدية "بلورو" مشجرا ذا أكمام، مكشوف البطن، وبنطال جلد أنيقا وهو ما جعل إطلالتها جريئة وكشفت عن أنوثتها.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت كايلي جينر فى الماكياج على الألوان الجذابة التي تبرز جمال أنوثتها، وتركت شعرها الاشقر الطويل منسدلا بين كتفيها بتسريحة تبرز جمالها.


يذكر أن كايلي جينر، انفصلت عن حبيبها ووالد طفلتها الوحيدة ستورمي، مغني الراب الشهير ترافيس سكوت بسبب عدم رغبته في تكوين أسرة في الوقت الذي تفكر فيه كايلي جينر في الإنجاب مجددا رغم صغر سنها.


كانت العلاقة بين كايلي (22 عامًا) وسكوت (28 عامًا) بدأت عام 2017، ولدى الاثنين طفلة تدعى ستورمي وتبلغ من العمر 19 شهرًا.


وكشفت مجلة Us weekly، الامريكية عن احتمالية عودة نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر الى حبيبها السابق مغني الراب الامريكي ترافيس سكووت، بعد مرور قرابة عام على انفصالهما. 


وقالت المجلة الامريكية ان الحالة المزاجية بين كايلي جينر وترافيس سكووت تتغير بين الحين والاخر، مشيرة الى ان كل فترة يمر الثنائي الشهير بحالة مختلفة. 


كما اكدت us weekly في تقريرها ان كايلي جينر لا تمانع في الانجاب مجددا من ترافيس سكووت ، بعدما أنجبت منه طفلتها الوحيدة ستورمي التي تبلغ من العمر عامين ونصف.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ابنة كايلي جينر ترتدي حقيبة بـ 12 ألف دولار.. شاهد

بعد إصابة دونالد ترامب بـ كورونا.. كاني ويست يوجه له رسالة مؤثرة

كايلي جينر تستنسخ لوك والدتها في حملة الترويج لمستحضرات التجميل

بنطلون جلد أحمر.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بجمالها

بـ جمبسوت جلد.. كايلي جينر تتألق بـ إطلالة تبرز أنوثتها

مكشوف البطن.. كايلي جينر تثير الجدل بأنوثتها.. صور

ترشيحاتنا

ليلة رونالدو .. يوفنتوس يقسو على برشلونة بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

عوض تاج الدين يزف بشرى للمواطنين حول موعد وصول لقاح كورونا إلى مصر .. فيديو

توجيه رئاسي .. التعليم العالي تزف بشرى حول حصول مصر على لقاح كورونا

طارق الشناوي يفجر مفاجأة حول تحرش مخرج بفتاة في مهرجان القاهرة .. فيديو

فى عيد ميلادها 39 .. إطلالات غريبة عرضت مي كساب للانتقاد.. شاهد

زيادات شهرية تصل لـ 475 جنيها.. هدايا الرئيس السيسي للمعلمين.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تبدأ بـ 185 ألف جنيه.. مواصفات وأسعار شانجي M50 موديل 2020/2021| صور

مخافوش من البرد.. 3 إطلالات بالقصير والمكشوف في مهرجان القاهرة السينمائي.. شاهد

بطانة منه فيه .. ملاحظات على فستان رانيا يوسف بالقاهرة السينمائي