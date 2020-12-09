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فن

عبير صبري تهنئ إدوارد بعيد ميلاده: أغلى وأطيب وأجدع صديق

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 01:53 ص
إدوارد وعبير صبري
إدوارد وعبير صبري
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محمد بدران

هنّأت الفنانة عبير صبري، الفنان إدوارد بعيد ميلاده وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

ونشرت عبير صبري صورة تجمعها بالفنان إدوارد وعلّقت قائلة: "كل سنة وانت طيب يادودو أغلى وأطيب وأجدع صديق سنة حلوة وسعيدة وكلها صحة ورزق وسعادة.

واحتفل طاقم عمل مسلسل "لؤلؤ" فى آخر يوم تصوير للمسلسل بالفنان إدوارد وكتب إدوارد عبر حسابه على "انستجرام" قائلاً "آخر يوم تصوير في مسلسل #لؤلؤ.. احتفلو بعيد ميلادي ان شاء الله هتشوفوا مسلسل صورة مبهرة وقصة ممتعة وشكل جديد علي الدراما المصرية وجبة متكاملة تحت إشراف المخرج المبدع #محمد_سامي".

مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه في 45 حلقة، بطولة: مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.

والعمل من تأليف زينب عزيز وانتهت من نصف الحلقات، ويخرجه محمد عبد السلام، وتم ترشيح عدد من الفنانين للمشاركة فى البطولة، وتم ترشح كل من أحمد زاهر، وادوارد، ونجلاء بدر، وأحمد مجدى، ونيرمين الفقى، وعدد آخر من الفنانين.

يذكر أن آخر أعمال عبير صبري مسلسل خيانة عهد، الذي عُرض في الموسم الرمضاني السابق، بطولة يسرا وحلا شيحة وبيومى فؤاد وخالد سرحان.

كما أن آخر أعمال إدوارد هو مسلسل "فرصة تانية" الذي خاض به الماراثون الرمضاني الماضي، ومن المقرر أن يشارك في الماراثون الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "نسل الأغراب" من تأليف وإخراج محمد سامي وبطولة الفنان أحمد السقا وأمير كرارة.



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