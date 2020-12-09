دموع تماسيح.. الشعب البريطاني يهاجم وزير الصحة بعد بكائه على الهواء.. فيديو

بدموع وصفها الشعب البريطاني بـ"دموع التماسيح"، انهار وزير الصحة «مات هانكوك» في البكاء بمجرد مشاهدته أول مريضة في العالم يتلقون لقاح فيروس كورونا أمس، فيما لم تقنع دموعه المشاهدين.





وتأثر «مات هانكوك» عاطفيًا بعد أن أصبحت مارجريت كينان البالغة من العمر 90 عامًا، أول شخص في العالم يتلقى لقاح فايزر / بيونتيك Pfizer / BioNTech في كوفنتري أمس، يليها مصاب يدعى ويليام شكسبير عمره 81 عامًا.





وخلال المقطع مسح وزير الصحة، دموعه ، عندما أخبر برنامج صباح الخير بريطانيا Good Morning Britain أن طرح اللقاح في المملكة المتحدة كان بمثابة "مخرج'' من وباء كورونا.





وأضاف أنه كان "عامًا صعبًا بالنسبة للكثيرين''، وقد قدمت خبيرة في لغة الجسد تدعى «جودي جيمس» تحليلًا لصحيفة مترو بشأن اللقاء التليفزيوني العاطفي لوزير الصحة؛ بعد أن اتهمه الكثيرون على وسائل التواصل الاجتماعي بذرف "دموع التماسيح ''، بالإضافة إلى تحميله مسئولية الإخفاقات الحكومية أثناء جائحة تفشي وباء كورونا.





وقالت السيدة جودي إن هانكوك لم يظهر عليه عدد من الأعراض التي تشير للبكاء، مثل العيون الدامعة أو تقشر الوجه، فلم تكن هناك دموع ليمسحها.





وأكدت: "لم يكن عرضًا مقنعًا بشكل خاص، لكنه حاول كسب لحظة عاطفية، لذا فإن دموعه تثير الحيرة، فربما كان يبكي من الفرح سرا وأراد أن يمنح الجمهور تذوقًا لما يشعر به وراء الكواليس".





وأوضحت الخبيرة أن "البكاء الحقيقي" عادة ما يتضمن ثلاثة أعراض، "انكسار الصوت، أو تغيرات النغمة الصوتية غالبًا ما تزداد، وتقلص عضلات الوجه" مما يؤدي إلى "انتفاخ الوجه" خاصة حول الذقن.





ثالثًا، احمرار العيون، والتي يمكن أن تخلق دموعًا فعلية من النوع الذي ينزل على الوجه مصحوبًا بالمخاط، أو "النوع الذي نتحكم فيه إلى النقطة التي لا تتسرب فيها فقط على الجفن السفلي".





وقد بدت ابتسامته غريبة عندما يبكي، لكنه يسعى للحصول على مظهر من مظاهر "دموع الفرح" لذا فإن الابتسامة والضحكات القصيرة كادت لتكون مناسبة.





كما أنه كان يمسح عينًا واحدة فقط: عينه اليمنى بيده اليمنى فيخفض رأسه إلى أسفل، عندما يرفع رأسه يتوقف عن المسح لكنه يغلق عينيه، مما خلق تناقض جعل دموعه مشكوك فيها.





وشرعت الهيئة الصحية البريطانية NHS أمس في أكبر برنامج تطعيم جماعي لها على الإطلاق باستخدام لقاح Pfizer، والذي أطلق عليه وزير الصحة لقب "V-Day" ويعني "يوم النصر".





وقال هانكوك إنه "فخور حقًا بكونه بريطانيًا'' بعد كل العمل الذي تم في مجال اللقاح وتوزيعه في جميع أنحاء المملكة المتحدة، لكنه حث الناس على "الاتحاد واتباع القواعد" لأن الفيروس لا يزال يمثل تهديدًا.







