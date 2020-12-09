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رياضة

مرحباً بك في بيت أخوك.. تركي آل الشيخ يرحب بحضور مورينيو إلى السعودية

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 04:29 ص
صدى البلد
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عبدالله هشام
رحّب المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية بالمدرب العالمي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام المتصدر الحالي للدوري الإنجليزي، وذلك عبر حسابه على "تويتر". 
وبعث مورينيو، رسالة إلى صديقه المستشار تركي آل الشيخ من خلال مقطع فيديو ليخبره برغبته في زيارته في المملكة العربية السعودية، في حال تحسن الأوضاع بسبب جائحة كورونا. 

ونشر تركي الفيديو عبر حسابه على "تويتر" معلقًا عليه: "مرحبا بك في بيت اخوك في المملكة التي تحبها وتحبك في أي وقت".

في سياق آخر طرح مؤخرا المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، أول عمل فني يجمعه بالفنانة أصالة، الذي يحمل عنوان"الفرق الكبير"، وذلك عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر أغنية "الفرق الكبير"، من كلمات تركي آل الشيخ، ألحان نواف عبدالله، توزيع خالد عز.

حقق المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية ومالك نادي ألميريا إنجازًا جديدًا  بالفريق  الإسباني عقب استحواذه عليه منذ العام الماضي.

 ويشهد نادي ألميريا،  طفرة استثمارية غير مسبوقة  في أرقام لاعبي النادي بالمقارنة مع المواسم الماضية وبلغت القيمة التسويقية لألميريا هذا العام 50.8 مليون يورو، بعدما كانت 14.6 مليون يورو عند شرائه في العام الماضي، إذًا زادت أكثر من 3 أضعاف خلال عام واحد.

يذكر أن تركي آل الشيخ اشترى العام الماضي  النادي رسميًا بقيمة 20 مليون يورو في صفقة كانت حديث الوسط الرياضي في اسبانيا واوروبا .

وقام آل الشيخ، منذ شرائه للنادي بثورة غيرت من شكل الفريق، وبدأها بالتعاقد مع المدير الفني بيدرو إيمانويل، مدرب نادي التعاون السعودي السابق، بالإضافة إلى تعاقده مع 14 لاعبًا عزز فيها صفوف الفريق ووصل به الي تصفيات الصعود الي الليجا الإسبانية وقام هذا العام بشراء أكثر من ١٨ لاعبا إضافة الي بيعه للاعب نونيز لنادي بنفيكا البرتغالي بصفقة هي الأغلى في تاريخ الدوري البرتغالي ودوري الدرجة الثانية في إسبانيا .
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