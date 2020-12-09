مرحباً بك في بيت أخوك.. تركي آل الشيخ يرحب بحضور مورينيو إلى السعودية

رحّب المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية بالمدرب العالمي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام المتصدر الحالي للدوري الإنجليزي، وذلك عبر حسابه على "تويتر".

وبعث مورينيو، رسالة إلى صديقه المستشار تركي آل الشيخ من خلال مقطع فيديو ليخبره برغبته في زيارته في المملكة العربية السعودية، في حال تحسن الأوضاع بسبب جائحة كورونا.





ونشر تركي الفيديو عبر حسابه على "تويتر" معلقًا عليه: "مرحبا بك في بيت اخوك في المملكة التي تحبها وتحبك في أي وقت".





في سياق آخر طرح مؤخرا المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، أول عمل فني يجمعه بالفنانة أصالة، الذي يحمل عنوان"الفرق الكبير"، وذلك عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر أغنية "الفرق الكبير"، من كلمات تركي آل الشيخ، ألحان نواف عبدالله، توزيع خالد عز.



