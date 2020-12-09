بعد 91 عامًا لا أنوي الموت بـ كورونا.. أول عجوز يتلقى لقاح الفيروس في العالم.. فيديو

احتل عجوز بريطاني "التريند" على نطاق واسع حول العالم؛ بعد تصريحاته المثيرة والساخرة، باعتباره أول شخص في العالم يتلقى لقاح فايزر البريطاني لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ووصف «مارتن كينيون» البالغ من العمر 91 عامًا، كيف اتصل بمستشفى جاي في لندن وطلب التطوع لتلقي اللقاح أمس، قائلًا: "عشت 91 عامًا، ولا أنوي الموت بهذا الفيروس بعد كل ما مررت به".





وصرح لمراسل "سي إن إن" أنهم طلبوا منه الحضور في الساعة 12:30 ظهرًا، لكنه تأخر "لعدم إيجاده مكاناً لركن سيارته''.





وتابع: "دخلت وقد وضعوني على القائمة، لذا خرجت وتناولت غداءً، ثم عدت وكانوا قد جهزوا اللقاح لحقني".





ويصف تلقيه اللقاح: "لم يؤلمنِ على الإطلاق.. لم أدرك حتى أن الإبرة دخلت حتى خرجت، لقد كانت جيدة للغاية".





وأضاف "كينيون" أنه يأمل الآن ألا يصاب بـ"الحشرة الدموية" في وصفه الغريب لفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن يملك أحفادًا كان يتطلع إلى احتضانهم خلال فترة عيد الميلاد، فيما لم تكن عائلته تعلم بعد أنه تلقى التطعيم.





وتابع ساخرًا: "أنا لا أنتوي الإصابة بفيروس كورونا، فليس هناك فائدة من الموت به بعد ما عشت كل هذه الفترة الطويلة، فأنا لا أخطط لذلك على أي حال"، وأضاف الجد أيضًا أنه يرغب في العيش "وقتًا طويلًا" ليرى حفيداته يكبرون ويستمتعون بحياتهم،





حصلت المقابلة على أكثر من 2.5 مليون مشاهدة على موقع تويتر، حيث وصف المستخدمون "كينيون" بأنه "نجم"، "بطل" و "جميل".





وأشار عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي منذ ذلك الحين إلى أن العجوز المتقاعد كان في السابق مديرًا لأول مدرسة متعددة الأعراق في جنوب إفريقيا.





وتمت الموافقة على لقاح فايزر Pfizer / BioNTech jab المصنع في بلجيكا، لتعميمه على المملكة المتحدة البريطانية الأسبوع الماضي.





واليوم تلقى كبار السن اللقاحات في عشرات المستشفيات بجميع أنحاء البلاد، وقد أصبحت مارجريت كينان البالغة من العمر 90 عامًا، وهي جدة بريطانية "الأولى في العالم التي تتلقى تطعيم كورونا.



