انتهاء أزمة تراخيص التنقيب عن الذهب جنوب البحر الأحمر

أنهى النائب حسام صالح عوض الله عضو مجلس النواب عن محافظة البحر الاحمر أزمة منح شركات الاهالي الشرعية، تصاريح للعمل في التنقيب عن الذهب، وذلك بعد تدخل سريع وتواصل مباشر فور علمه برئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وعاد الوضع كما كان عليه فى السابق، لحين الإتفاق على حلول مرضية لجميع الأطراف وتحقق النفع والصالح العام.

وكان قد أحتج العشرات من أهالي مدينتي حلايب وشلاتين، جنوب البحر الأحمر، أمام مقر شركة الشلاتين للتعدين لعدم الموافقة علي منح شركات الاهالي الشرعية تصاريح للعمل في التنقيب عن الذهب واعطاء شركات اخري من خارج المنطقة.





الجدير بالذكر أنه تم انشاء شركة الشلاتين للثروة المعدنية بناءًا علي توجيهات من رئيس الجمهورية للحد من ظاهرة التنقيب العشوائي بالمنطقة وتوفير فرص عمل لابناء ولأهالي المنطقة بصورة قانونية حيث تفتقر المنطقة لفرص العمل لشباب وأهالي المنطقة.





وتم منح بعض من أهالي المنطقة مناطق للتنقيب عن الذهب ومناطق لأستخلاص خام الذهب بالمنطقة كما تم منح بعض من المستثمرين من خارج المنطقة مناطق مماثلة وجري العمل علي هذا النحو لمدة عامان وحققت الشركة نجاحات بصورة متزايده خلال تلك الفترة.

كما أن الشركات الأهلية العاملة في مجال التنقيب عن الذهب وأستخلاصه تقوم بتشغيل عماله كبيرة من أهالي الشلاتين حيث أصبح هذا المجال هو فرصة العمل الوحيدة المتاحه للشباب والأهالي بالمنطقة.





وفى سياق اخر أعلن الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة ب البحر الأحمر ، أنه تم الكشف على 866 حالة و إجراء12 عملية خلال قافلة طبية مجانية لجامعة القاهرة ب مستشفى الشلاتين المركزي، مشيرا إلى استمرار القافلة في مواصلة أعمالها يوم غد بمنطقة أبو رماد، وذلك خدمة لأهالي جنوب البحر الأحمر .

















كان الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة ب البحر الأحمر ، واللواء ياسر شعبان، رئيس مجلس مدينة الشلاتين، قد تفقدا مستشفى الشلاتين المركزى، لمتابعة أعمال القافلة الطبية العلاجية لجامعة القاهرة، بإشراف الدكتور محمد سامى عبد الصادق، نائب رئيس جامعة القاهرة لتنمية شئون المجتمع وتنمية البيئة.













وتتضمن أن القافلة الطبية مدن حلايب وشلاتين وأبورماد، وذلك لتقديم الخدمات الطبية لأهالي الجنوب ، وتشمل القافلة على مختلف التخصصات ( الباطنة، التخدير ، الأشعة ، والصدر، والأطفال، والرمد، والجراحة، والأشعة، والجلدية، والأنف والأذن، والمسالك البولية، والنساء، والمخ والأعصاب،وجراحة الأورام، والأسنان،والعظام، والتحاليل،والأوعية الدموية،والمسالك البولية) وايضا إجراء العمليات اللازمة.





