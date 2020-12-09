وسط تشجيع بناته.. عماد متعب يقفز بالمظلة من طائرة.. فيديو وصور

شارك عماد متعب لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، جمهوره ومتابعيه عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، صور وفيديوهات جديدة له.





وظهر عماد متعب في إحدى المدى الساحلية، أثناء تنفيذه قفزة بالمظلة، بصحبة ابنيته وهما يتابعان والدهما أثناء قفزته، حيث وثَّق اللحظة منذ بدء القفو وحتى عودته للأرض.





وأكد عماد متعب مهاجم الأهلي السابق والمنتخب الوطني، أن الجيل الحالي للأهلي قادر علي استعادة امجاد وانجازات جيل 2005 الذي كان يقوده فنيا البرتغالي مانويل جوزيه.





وتابع عماد متعب خلال تصريحات له : "الحصول علي بطولة افريقيا الموسم الحالي سيمنح فرصة لهذا الجيل لتحقيق الخماسية الشهيرة، مضيفا ان لغة الكرة تعترف بأن البطولة تجيب بطولة".





يُذكر أن اللاعب المعتزل عماد متعب لاعب النادي الأهلي السابق، تزوج يارا نعوم عام 2011 وأنجبا طفلتيهما "تمارا" و"سيلين".





وانضم متعب لناشئي الأهلي عام "1996" قادما من نادى بلبيس الرياضى، وحقق متعب 11 بطولة دورى، فى مسيرته مع الأهلى عبر 15 عاما، كما فاز بلقب كأس مصر "3" مرات، سجل خلالها "19" هدفا فى "24" مباراة وساهم فى تحقيق لقب السوبر المصرى "7" مرات.





وشارك بقميص الأهلى فى "320" مباراة، سجل خلالها "126" هدفا، ويحتل المركز الثانى فى قائمة هدافى الأهلى فى شباك الزمالك سجل 10 أهداف سجلها فى 6 مباريات.



