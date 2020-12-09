السيسي: إنهاء التدخلات الأجنبية المُهددة لاستقرار ليبيا «أمر حتمي»

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تعمل من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل في ليبيا ، مشددًا على أنه الطريق الوحيد الممكن لتسوية هذه الأزمة ؛ لضمان استقرار هذا البلد الشقيق، الذي يشترك مع مصر في حدود يصل طولها الى 1200 كم .





وقال الرئيس السيسي في حديث خاص لـ صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية تنشره اليوم الأربعاء، في ختام زيارته إلى باريس، إنه من الحتمي إنهاء التدخلات الأجنبية في ليبيا والتي تهدد استقرار هذا البلد.









وردًا على سؤال صحيفة لوفيجارو، بشأن احتمال نشوب مواجهة عسكرية بين مصر وتركيا في ليبيا ، قال الرئيس السيسي: مصر لن تكون- أبدا - الطرف البادئ بالاعتداء ، وفي المقابل، فإن قواتنا المسلحة دائما مستعدة للدفاع عن مصر ، وضمان أمنها القومي في مواجهة أي شكل من أشكال التهديدات".



