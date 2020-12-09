في ذكرى رحيل كرم مطاوع .. قصة صراعه المأساوية مع السرطان

تحل اليوم الأربعاء 9 ديسمبر، ذكرى وفاة الفنان كرم مطاوع، الذي ولد في 7 ديسمبر عام 1933، ورحل عنه عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1996 بعد صراع مع مرض السرطان، وكشفت نجلته الفنانة حنان مطاوع عن تفاصيل وفاة الراحل فى أحد اللقاءات التليفزيونية.





وأكدت أن والدها دخل المستشفى قبل وفاته بفترة وكان يعاني من مرض السرطان، وكان من المقرر أن يسافر إلى فرنسا لتقلي العلاج إلا أن القدر لم يمهله.

وتابعت حنان أنها اعتذرت فى هذه الفترة عن عدم دخول الامتحانات الجامعية حتى ترافق والدها فى السفر، خاصة أنه كان منفصلًا عن والدتها.



