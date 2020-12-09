«نقدر التكنولوجيا الفرنسية».. السيسي: مصر فتحت الطريق لـ شراء الرافال

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أن العلاقات بين مصر وفرنسا تتطور باستمرار، وأن التعاون العسكري والأمن بين البلدين يتجاوز الإطار المحدود للتبادل التجاري أو شراء المعدات، فهو في إطار من الشراكة الاستراتيجية التي تشمل مختلف الأوجه ذات الصلة بعلاقات الدفاع.





وقال الرئيس السيسي - في حديث خاص تنشره صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية اليوم الأربعاء، في ختام الزيارة التي يقوم بها لفرنسا- إننا نقدر بصورة خاصة التكنولوجيا الفرنسية، وتذكرون أن مصر كانت أول دولة تختار الطائرات "الرافال"؛ ما فتح الطريق أمام شرائها من قبل العديد من الدول الأخرى".



