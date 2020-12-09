أغرب طلب من طفل صغير لـ بابا نويل.. وهذا ما حدث بعد رفضه .. فيديو

في دول العالم عادة ما يطلب الأطفال الألعاب كالعرائس أو الدراجات والسيارات من بابا نويل في احتفالات عيد الميلاد المجيد، لكن طلب غريب طلبه طفل من سانتا جعله يقف عاجزًا في أحد مراكز التسوق.

انتشر مقطع فيديو لصبي وهو يبكي بحرقة داخل أحد مراكز التسوق بعدما حطم بابا نويل أو سانتا آماله عندما طلب منه الطفل أن يحصل على "بندقية" في عيد الميلاد، وقد رفض سانتا طلبه.





حيث أخبرت "لا أسلحة، اطلب أي هدية أخرى"، فيما أصر الصبي وانفجر في البكاء، وهو ما لم يعجب والدته التي قالت:لقد كانت المرة الأولى التي يكون ابني متحمسًا فيها لرؤية سانتا".





وبالفعل جعلته يلتقي لبابا نويل في مركز تسوق هارلم إيرفينغ بلازا في نورريدج بإلينوي، وفي اللقطات التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن سماع الطفل وهو يطلب بندقية نيرف لعيد الميلاد، فيجيبه سانتا: "لا، لا أسلحة".





وتابع الرجل الذي يرتدي زي بابا نويل بصرامة: "إذا أراد والدك شراء بندقية لك، فليفعل، لكنني لا أستطيع إحضار أسلحة لك.. هل تريد الكثير من الألعاب الأخرى بدلًا منها؟، هناك دراجات، سيارات وشاحنات. ماذا تريد؟".





انفجر الصبي في البكاء بينما حاولت والدته طمأنته بأنه سيتمكن من الحصول على بندقية نيرف لعبة في يوم عيد الميلاد.





واعترفت الأم على أسلوب الرجل الفظ في رفض طلب طفل تحمس له طوال العام، فقد حطم آماله، وجعله تعيسًا في عيد الميلاد، ونشرت عبر حسابها الشخصي في فيسبوك تنتقد ردة فعله".





كتبت: "طفلي المسكين.. كانت هذه هي السنة الأولى التي تحمي فيها مايكل للذهاب لرؤية سانتا، كان من المفترض أن يكون الأمر سحريًا، لكن بدلًا من ذلك كان علي أن أشاهد ابني الصغير الجميل وهو يقاوم دموعه لأن سانتا صدمه بالرفض بأسلوب فظ".





أردت فقط مواساة طفلي وإخراجه من هناك ، وكان علي أن أفكر بسرعة وأشرح له أن بابا نويل هذا كان مجرد مساعد وليس الرجل الحقيقي.



