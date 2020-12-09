زيزو: والدي رفض عودتي من أوروبا.. وشرف لي التواجد مع نادي الزمالك

أكد أحمد سيد "زيزو" لاعب فريق الزمالك، أن والده رفض عودته من رحلة الاحتراف من أوروبا.





وقال زيزو خلال حديثه لبرنامج "أوضة للبس": "شرف لي التواجد مع نادي الزمالك وكنت أدرك قيمته ولكنني شعرت بالأمر أكثر حين انضممت للفريق".





وأشار "زيزو" إلى إنه كان بين نارين عند بداية انضمامه للزمالك: "كنت أريد أن أُشارك مع الفريق فلم أشارك بمباراة رسمية منذ 7 أو 8 أشهر حينها ولكنني في الوقت ذاته كنت أخشى الظهور بصورة غير مرضية فكنت أريد الظهور بالصورة الحالية مع الفريق".





وتطرق لاعب الزمالك إلى الموسم المقبل من الدوري قائلًا: "الفرق الصاعدة قوية والأهلي وبيراميدز أنهيا العديد من الصفقات الهامة وبيراميدز بالذات دعم لاعبيه بشخصيات قوية في، الزمالك الموسم الماضي خسر الدوري بخسارة النقاط أمام الفرق التي كان من المفترض أن تفوز أمامها، وفي الموسم الجديد لدينا 7 مباريات في البداية قوية".





واختتم "زيزو" تصريحاته، بالإشارة إلى أن لاعبي الزمالك يحبون المباريات الكبيرة: "كنا متواجدون في كل المباريات الكبيرة ولا أعد بشيء ولكن الدوري وأبطال أفريقيا هدفنا في الموسم المقبل".