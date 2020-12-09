5 قتلى في تحطم مروحية فرنسية بـ جبال الألب

لقي 5 أشخاص على الأقل، مصرعهم، إثر سقوط مروحية تابعة للقوات الجوية الفرنسية في جبال الألب.





وذكرت صحيفة "لوباريزيان" أن طائرة هليكوبتر تابعة لخدمة الإنقاذ الجوية الفرنسية سقطت في منطقة بونيفلارد بجبال الألب، وعلى متنها 6 أشخاص.





وأصيب قائد الطائرة بجروح بالغة بعد ما تمكن من إخراج نفسه إثر سقوط الطائرة، بينما توفي 5 آخرين.





من جانبه أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وفاة 3 من فريق الإنقاذ الفرنسي واثنين من الموظفين خلال اصطدام المروحية بمرتفع جبلي.





وأكد ماكرون في تغريدة على تويتر إصابة شخص بجروح بالغة ويصارع للبقاء على قيد الحياة، معربا عن تعازيه وتضامنه مع عائلات الضحايا.



