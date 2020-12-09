أسباب وأنواع حب الشباب

يعد حب الشباب من المشكلات الجلدية الشائعة التي تصيب معظم الناس في مرحلة ما من حياتهم ويسبب البقع والجلد الدهني وأحيانًا يكون الجلد ساخنًا أو مؤلمًا عند لمسه، ولكن ما اسباب ظهور هذا النوع من الحبوب؟ واشهر انواع حب الشباب ؟ وما الفرق بينها؟





وفقا لما أورده موقع " nhs " توجد 6 أنواع رئيسية من البقع الناتجة عن حب الشباب ، هى:





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• الرؤوس السوداء : نتوءات صغيرة سوداء أو صفراء تظهر على الجلد ؛ لا تمتلئ بالأوساخ ، لكنها سوداء لأن البطانة الداخلية لبصيلات الشعر تنتج اللون

• الرؤوس البيضاء : لها مظهر مشابه للرؤوس السوداء ، ولكنها قد تكون أقوى ولن تفرغ عند الضغط عليها

• حطاطات : نتوءات حمراء صغيرة قد تكون مؤلمة

• البثرات : تشبه الحطاطات ، ولكن لها طرف أبيض في الوسط ، ناتج عن تراكم القيح

• العقيدات : كتل صلبة كبيرة تتراكم تحت سطح الجلد ويمكن أن تكون مؤلمة

• الخراجات : أشد أنواع البقع التي يسببها حب الشباب ؛ إنها كتل كبيرة مليئة بالصديد تشبه الدمامل وتحمل أكبر خطر للتسبب في ندبات دائمة

اسباب حب الشباب:

يرتبط ظهور حب الشباب بشكل شائع بالتغيرات في مستويات الهرمونات خلال فترة البلوغ ، ولكن يمكن أن يبدأ في أي عمر آخر.

تتسبب بعض الهرمونات في إنتاج الغدد الدهنية المجاورة لبصيلات الشعر في الجلد كميات أكبر من الزيت (الزهم غير الطبيعي).

يغير هذا الدهن غير الطبيعي من نشاط بكتيريا الجلد غير الضارة التي تسمى P. acnes ، والتي تصبح أكثر عدوانية وتسبب الالتهاب والقيح.

تؤدي الهرمونات أيضًا إلى زيادة سماكة البطانة الداخلية لبصيلات الشعر ، مما يؤدي إلى انسداد المسام، وللأسف تنظيف الجلد لا يساعد في إزالة هذا الانسداد.





الأسباب المحتملة الأخرى:

من المعروف أن حب الشباب يسري في العائلات فإذا كان كل من والدتك وأمك مصابين بحب الشباب ، فمن المحتمل أن يكون لديك حب الشباب أيضًا.

يمكن أن تؤدي التغيرات الهرمونية ، مثل تلك التي تحدث أثناء الدورة الشهرية أو الحمل ، إلى نوبات حب الشباب لدى النساء.

لا يوجد دليل على أن النظام الغذائي أو سوء النظافة أو النشاط الجنسي يلعب دورًا في الإصابة بحب الشباب.







