أنا جاي آخد أفريقيا.. حسين الشحات يتحدث عن مشوار موسيماني مع الأهلي

قال حسين الشحات نجم فريق الأهلي، إن بيتسو موسيماني ، المدير الفني للقعلة الحمراء ، طالب اللاعبين بالفوز بكأس العالم للأندية التي سيشارك فيها الأهلي فبراير 2021.

وأضاف الشحات عن حياته خلال حواره مع "أون تايم سبورت" قائلا :"فقدت والدي وأنا عندي 6 شهور وزوج والدتي عاملني كأب، وكان صاحب فضل كبير في بدايتي كلاعب وخدني أتدرب معاه في نادى مدينة نصر، وكنت أحلم منذ الصغر باللعب للأهلى والاحتراف وحققت الحلمين".

وأضاف:" كنت اعمل في محطة وقود وأنا عندى 15 سنة، وكنت أنام على الأرض وأمسح الزجاج ، ورحت اختبارات الأهلي وكنت بنجح فيها ومش بروح آخر اختبار؛ لأنى مسجل في نادى النيل".

