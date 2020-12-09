أنا جاي آخد أفريقيا.. حسين الشحات يتحدث عن مشوار موسيماني مع الأهلي

قال حسين الشحات نجم فريق الأهلي، إن بيتسو موسيماني، المدير الفني للقعلة الحمراء، طالب اللاعبين بالفوز بكأس العالم للأندية التي سيشارك فيها الأهلي فبراير 2021.
وأضاف الشحات عن حياته خلال حواره مع "أون تايم سبورت" قائلا :"فقدت والدي وأنا عندي 6 شهور وزوج والدتي عاملني كأب، وكان صاحب فضل كبير في بدايتي كلاعب وخدني أتدرب معاه في نادى مدينة نصر، وكنت أحلم منذ الصغر باللعب للأهلى والاحتراف وحققت الحلمين".
وأضاف:" كنت اعمل في محطة وقود وأنا عندى 15 سنة، وكنت أنام على الأرض وأمسح الزجاج ، ورحت اختبارات الأهلي وكنت بنجح فيها ومش بروح آخر اختبار؛ لأنى مسجل في نادى النيل".
وكشف الشحات عن تهديد مدربه الحالي بيتسو موسيماني له بالقتل؛ لو كان أهدر هدفه في إياب نصف نهائي إفريقيا ضد الوداد المغربي.
وقال : "موسيماني قال لي الهدف رائع لكن لو كنت أهدرته لقتلتك".
وأتم "موسيماني في أول جلسة معنا قال لنا أنا هنا للفوز بدوري أبطال إفريقيا".