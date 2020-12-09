أخبار الرياضة | إبراهيم حسن يتعرض لحادث.. وسر خناقة حسين الشحات ومصطفى محمد

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار صباح اليوم الأربعاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:
- تعرّض إبراهيم حسن، مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، ونجم الأهلي والزمالك والمنتخب السابق، لحادث تصادم، على طريق كورنيش الإسكندرية فجر اليوم الأربعاء.
- كشف حسين الشحات لاعب النادي الأهلي كواليس مشاجرته مع مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك عقب نهاية مباراة الفريقين ضمن منافسات نهائي دوري أبطال أفريقيا.
- أعلن يوسف أوباما، صانع ألعاب الزمالك، تعافيه من فيروس كورونا الجديد بعد فترة طويلة من الإصابة بالفيروس، غاب بسببها عن نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي، وطلائع الجيش في بطولة كأس مصر.
أكد أحمد سيد "زيزو" لاعب فريق الزمالك، أن والده رفض عودته من رحلة الاحتراف من أوروبا.