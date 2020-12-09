أخبار الرياضة | إبراهيم حسن يتعرض لحادث.. وسر خناقة حسين الشحات ومصطفى محمد

- كشف حسين الشحات لاعب النادي الأهلي كواليس مشاجرته مع مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك عقب نهاية مباراة الفريقين ضمن منافسات نهائي دوري أبطال أفريقيا.





- أعلن يوسف أوباما، صانع ألعاب الزمالك، تعافيه من فيروس كورونا الجديد بعد فترة طويلة من الإصابة بالفيروس، غاب بسببها عن نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي ، وطلائع الجيش في بطولة كأس مصر.



