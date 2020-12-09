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رئيس التحرير
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سيارات

ماذا تفعل إذا تعرضت لعطل مفاجئ على الطريق ؟

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 08:00 ص
ماذا تفعل إذا تعرضت
ماذا تفعل إذا تعرضت لعطل مفاجئ على الطريق ؟
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صبري طلبه
ربما يتعرّض العديد من قائدي السيارات إلى أعطال مفاجئة سواء كانت قبل الإنطلاق إلى رحلتك، أو عند قيادة السيارة على الطريق، والتي يترتب عليها أمور مزعجة أبرزها القلق والتوتر خاصةً اذا كانت بصحبتهم بعض أفراد العائلة.

وفي سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري في السطور القادمة أهم النصائح حول هذا الموضوع.

1- الالتزام بالهدوء 
إذا تعرضت لعطل مفاجئ وانت تقود سيارتك، فمن الضروري الالتزام بالهدوء واتخاذ الجانب الأيمن بالطريق مقرا لسيارتك، حتى تتجنب مخاطر السيارات القادمة.

2- تفعيل وضع الانتظار
بعد أن اتخذت موضع آمن على الطريق، فمن الضروري تفعيل زر الانتظار، وذلك تعبيرا عن وجود عطل قد حدث وارسال اشارة تحذيرية بأنك تواجه إحدى المشكلات.

3- وضع المثلث العاكس 
من الأفضل أن تضع المثلث العاكس للإضاءة، لكي ينتبه قائدي السيارات الاخرى وربما يكون عاملاً هاماً لطلب المساعدة.

4- محاولة الوصول للعطل 
من الممكن أن تجري اتصالًا هاتفيًا بأحد الفنيين، وذلك ليخبرك بكيفية إصلاح العطل الواقع بسيارتك، وفي هذه الحالة ننصح دومًا بضرورة الحفاظ على بطارية هاتفك واقتناء شاحن الهاتف الخاص بالسيارة، لتجنب مشكلات الانقطاع.

5- أرقام نجدة الطريق
إذا فشلت سبل إصلاح سيارتك فمن الضروري أن تتصل بأحد خدمات الأعطال أو أوناش الإنقاذ السريع الموثوقة المصدر، والابتعاد عن آراء الصيانة المشوشة التي ربما تزيد من خطورة العطل.
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