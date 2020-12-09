لقاء الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء الفرنسي يتصدر اهتمامات الصحف

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم الأربعاء ، لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس مع د جان كاستيكس رئيس وزراء فرنسا، بمقر رئاسة الوزراء الفرنسية بباريس، كما تناولت باهتمام عددًا من أخبار الشأن المحلي .





ففي صفحتها الأولى، ذكرت صحيفة "الأهرام"، أن الرئيس السيسي أشاد بعلاقات الصداقة المصرية - الفرنسية الممتدة وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة خلال الفترة الأخيرة، معربا عن تطلع مصر إلى تعميقها وتعزيزها، لاسيما على المستويين الاقتصادي والتجاري من خلال زيادة حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر، خاصة أن فرنسا من أهم شركاء مصر داخل القارة الأوروبية.





وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسي أشار إلى الفرصة الحالية الكبيرة للتواجد في السوق المصرية الواعدة للاستفادة من البنية التحتية الجديدة وتحسن مناخ أداء الأعمال؛ الأمر الذي انعكس في ثبات أداء الاقتصاد المصري خلال العام الحالي أثناء أزمة كورونا وتحقيقه أعلى معدل نمو في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وكذلك ثاني أعلى معدل نمو على مستوى العالم وهو ما يدعم الثقة في مناخ الاستثمار في مصر.





وأوضحت أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس مع د جان كاستيكس رئيس وزراء فرنسا، وذلك بمقر رئاسة الوزراء الفرنسية بباريس.





ونقلت "الأهرام" عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي قوله إن اللقاء تناول موضوعات العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا في عدة مجالات خاصة في المشروعات التنموية الكبري، والخدمات، والطاقة، والنقل، والتعليم والصحة، والثقافة والأثار والسياحة، فضلًا عن التعاون المشترك المتشعب في المجال العسكري والأمني .





ورحب رئيس الوزراء الفرنسي بالرئيس السيسي في باريس، معربًا عن تقدير فرنسا لمصر على المستويين الرسمي والشعبي، واعتزازها بالروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين الصديقين، مؤكدًا حرص الحكومة الفرنسية لزيادة استثماراتها في مصر لدعم جهود التنمية بها في كافة المجالات التنموية، خاصة مع الإنجازات التي حققتها مصر بقيادة الرئيس السيسي على المستوى الداخلي والخارجي في وقت قياسي، مما يفرض أهمية دعم تلك الجهود المثمرة لترسيخ الدور الذي تضطلع به مصر كمحور اتزان لمنطقتي المتوسط والشرق الأوسط.





وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الأزمتين الليبية والسورية، وكذلك القضية الفلسطينية، حيث توافق الجانبان على ضرورة تدعيم أركان الدول التي تمر بأزمات وتقوية مؤسساتها الوطنية، بما ينهي معاناة شعوبها ويعيدها إلى وضعها الطبيعي، ولشغل الفراغ الذي أتاح للجماعات الإرهابية التمدد والانتشار.





وفي متابعتها لنشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي، نقلت صحفة "الأخبار" عن السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية تصريحه بأن الرئيس وضع إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول بميدان قوس النصر بالعاصمة باريس، حيث أقيمت المراسم العسكرية له وعزف السلام الوطني للبلدين.





وفي الشأن المحلي، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن القوات المسلحة تمكنت من تدمير 437 وكرا وملجأ ومخزن للمواد المتفجرة ومقتل 40 تكفيريا شديدي الخطورة وألقت القبض على 1448 فردا خلال محاولة غير شرعية، وقامت بهدم 6 أنفاق برفح وذلك في الفترة من أول سبتمبر الماضي وحتى الثامن من ديسمبر الجاري.





وأضافت الصحيفة أنه نتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات نال شرف الشهادة والإصابة ضابطان و4 صف ضابط وجندي أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية.

وتحت عنوان "مجلس الوزراء يوافق على تعديلات قانون التعليم"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل نص المادة (28) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والخاصة بقواعد امتحانات الثانوية العامة .





وأوضحت الصحيفة أن التعديل يقضي بأن "تُعقد امتحانات التقييم التي يحتسب على أساسها مجموع درجات الطلاب بمرحلة الثانوية العامة بسنواتها الثلاث المنصوص عليها بالمادة (23) من هذا القانون في نهاية كل سنة دراسية من تلك السنوات، ويحتسب مجموع الطالب بمرحلة الثانوية العامة على أساس المجموع الحاصل عليه في السنوات الثلاث عن جميع المرات، التي أدى فيها الامتحان في كل سنة دراسية، ويحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة ليختار النتيجة التي يرغب في أن تُحتسب له ضمن مجموعة " .





ونقلت الصحيفة عن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قوله إن التعديلات التي أجريت على قانون التعليم، تأتي في إطار تحقيق الخطة الاستراتيجية للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)،





وأوضح أن التعديلات ستطبق على طلاب الصف الأول الثانوي من العام المقبل بعد إقرار مشروع القانون بشكل نهائي من مجلس النواب في دورته الجديدة.





وعن انتخابات مجلس النواب، ذكرت صحيفة "الأهرام" أنه أسدل أمس الستار على انتخابات مجلس النواب الجديد بعد انتهاء التصويت في جولة إعادة المرحلة الثانية التي جرت في 13 محافظة.

وأضافت أن عملية فرز أصوات الناخبين بدأت عقب غلق أبواب اللجان الفرعية في التاسعة مساء، وتم إعداد حصر عددي للأصوات سواء الصحيحة أو الباطلة وإعداد محاضر رسمية بها .

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أن ما يعلنه رؤساء اللجان الفرعية والعامة مجرد حصر عددي للأصوات وليس نتائج .. مشيرة إلى أن الهيئة ترصد أي مخالفات مؤثرة خلال العملية الانتخابية .





وفي صفحتها الأولى وتحت عنوان "الأوقاف تكشف بالأرقام فساد الإخوان"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن وزارة الأوقاف كشفت زيف وكذب جماعة الإخوان الإرهابية وما تردده عناصرها الإجرامية وأبواقه الإعلامية على شاشات القنوات الفضائية الداعمة للإرهاب والتي تروج لأفكارها المتطرفة، مؤكدة أن إجمالي إيرادات هيئة الأوقاف في عام حكم الجماعة بلغ 503 ملايين جنيه فقط، في حين بلغت إيراداتها في العام المالي 2019/2020 مليارا و540 مليون جنيه أي بزيادة قدرها مليار و37 مليون جنيه.





وبينت مغالطات وأكاذيب الجماعة الإرهابية حول إدارتها لشئون الوقف في العام الأسود الذي تولت فيه الحكم، يتنافى مع الحقيقة الدامغة لتضليل الجماعة حيث بلغ إجمالي إيرادات صناديق النذور في عام الإخوان 9 ملايين جنيه في حين تجاوزت هذه الإيرادات 30 مليون جنيه في العام المالي 2018 /2019.

وتحت عنوان "مصر تقدر جهود الكويت لتسوية الأزمة بين قطر والرباعي العربي"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، أعرب عن تقدير مصر لاستمرار الجهود المبذولة من جانب سمو أمير الكويت ودولة الكويت الشقيقة لرأب الصدع العربي وتسوية الأزمة الناشبة منذ عدة سنوات بين قطر ودول الرباعي العربي (مصر والسعودية والإمارات والبحرين)، وذلك في إطار الدور المعهود للكويت وحرصها الدائم على الاستقرار في المنطقة العربية.





وقال حافظ - في بيان - "نأمل في هذا الصدد أن تسفر هذه المساعي المشكورة عن حل شامل يعالج كافة أسباب هذه الأزمة ويضمن الالتزام بدقة وجدية بما سيتم الاتفاق عليه".

وأوضح حافظ أن مصر تؤكد - في هذا المقام - أنها تضع دائما في الصدارة الحفاظ على التضامن والاستقرار والأمن العربي، وذلك انطلاقًا من مسئولياتها ووضعها.