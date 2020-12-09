مصادر: اجتماع عون والحريري اليوم يحسم مصير الحكومة اللبنانية الجديدة

كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، تفاصيل الاجتماع المصيري لتشكل الحكومة اللبنانية الجديدة، حيث يجتمع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بالرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم، للتباحث حول تشكيل الحكومة.





وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادرها أن اجتماع الحريري وعون يتعلق بخطة أعدها رئيس الوزراء اللبناني المكلف تضم 18 وزيرًا، ويتطابق اختيار الوزراء مع المواصفات التي طرحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإنقاذ لبنان.





ونفت مصادر سياسية صحة ما يشاع عن الاجتماع الماضي بين الحريري وعون حول أنهما اختلفا في أسماء الوزراء المرشحين لدخول الحكومة.





وأرجعت المصادر سبب انقطاع المشاورات لنحو 3 أسابيع إلى أن الرئيس عون طلب مهلة لإجراء مزيد من المشاورات تمهيدًا للاجتماع الحاسم اليوم.





ويرى الحريري، وفقا للصحيفة، أن هذا الاجتماع من المفترض أن يحقق نقلة نوعية باتجاه تسريع تشكيل الحكومة، في ظل عدم وجود مبرر للانتظار وسط ظروف اقتصادية ومالية خانقة.





وتقول المصادر إن الحريري يأمل من خلال المشاورات مع الرئيس عون إلى تفاهم للبدء بعملية الإنقاذ من خلال تشكيل حكومة مهمة من اختصاصيين ومستقلين.





وأوضحت أن الرئيس المكلف أعد تشكيلة وزارة ستحدث "صدمة إيجابية" بين اللبنانيين وتتماشى مع متطلبات الحراك الشعبي وأيضا مع ما يطرحه ماكرون في هذا الشأن.



