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أخبار العالم

الهند تسجل 32 ألفا و80 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 08:22 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأربعاء تسجيل 32 ألفا و80 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في أنحاء البلاد حتى الآن إلى 9 ملايين و735 ألفا و850 حالة .
وأظهرت بيانات وزارة الصحة - حسبما نقلت قناة "إنديا تي في" الهندية - أنه تم تسجيل 402 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس؛ ليصل إجمالي حصيلة الوفيات 141 ألفا و360 حالة وفاة .
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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