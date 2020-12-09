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صباح البلد يحي ذكرى وفاة الفنان كرم مطاوع.. فيديو

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 08:21 ص
الفنان كرم مطاوع
الفنان كرم مطاوع
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ريهام فيكتور
عرض برنامج صباح البلد ، المذاع على فضائية صدى البلد ، تقريرًا حول ذكرى وفاة الفنان القدير كرم مطاوع .

حيث يحل اليوم الأربعاء 9 ديسمبر ذكرى وفاة الفنان كرم مطاوع، الذى ولد في 7 ديسمبر عام 1933، ورحل عن عالمنا فى مثل هذا اليوم عام 1996 بعد صراع مع مرض السرطان، وكشفت نجلته الفنانة حنان مطاوع عن تفاصيل وفاة الراحل فى أحد اللقاءات التليفزيونية.

واجهت كرم مطاوع، أزمة اثناء عرضه مسرحية (ثار الله) والتي كانت احد أحلامه، التي لم يستطع تحقيقها والتي كانت لها أثر سلبي علي نفسيته، إذ اصيب بالاحباط بعد فشله حيث كتبها عبد الرحمن الشرقاوي بجزئيها ( الحسين ثائرا ) و ( الحسين شهيدا ) عام 1969.

في عام 1972 قرر مطاوع ان يستغل هذا النص المتكامل ، حيث اتفق مع الشرقاوي علي تحويله لعمل مسرحي يرصد قصة كفاح الامام الحسين وبالفعل بدأوا في اختيار ابطال العمل، وتم التركيز عند اختيارهم علي معايير معينة تتفق مع جلال النص وانتهيا من ترشيح الابطال وبدأ عمل البروفات وفي خضم هذه الاستعدادات المكثفة جاءتهم هزة كبيرة وخيبة امل لم تكن في الحسبان.

فقد حدثت ازمة كبيرة مع الازهر الشريف نتيجة لاعتراضه علي تجسيد الشخصيات التي تنتمي ( لآل البيت ) ضمن احداث مسرحية وحتي تتم موافقة الأزهر تم الاتفاق علي حل وسط وهو ان يبدأ الفنان عبد الله غيث الذي يجسد شخصية الامام الحسين كلامه بعبارة: (قال الحسين ) وان تفعل امينة رزق التي تجسد شخصية السيدة زينب نفس الشئ ايضا.

وقام كرم مطاوع بدعوة عدد من الصحفيين والكتاب والمبدعين والمفكرين والادباء لمشاهدة البروفة مع المسئولين علي الرقابة علي المصنفات الفنية وعدد من علماء الازهر الاجلاء وبدأت البروفا واشاد بها كل الحضور فقد كانت عملا مسرحيا فنيا متكاملا.

فقد أبدع الفنان كرم مطاوع في اخراجها كما قام جميع النجوم بأداء أدوارهم علي احسن ما يكون الاداء من الحفاظ علي الخط الاسلامي والمعايير الدينية وذلك بشهادة كل من حضر وشاهد البروفة النهائية التي كانت تعتبر عرضا خاصا للمسرحية وعلي الرغم من توافر كل هذه العناصر الا ان الازهر اصر علي رأيه ولم يسحب اعتراضه وبالتالي لم تعرض المسرحية ولم تسجل رغم محاولات كرم مطاوع العديدة لعرضها الا ان محاولاته جميعها باءت بالفشل.
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