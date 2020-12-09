صباح البلد يحي ذكرى وفاة الفنان كرم مطاوع.. فيديو

حيث يحل اليوم الأربعاء 9 ديسمبر ذكرى وفاة الفنان كرم مطاوع، الذى ولد في 7 ديسمبر عام 1933، ورحل عن عالمنا فى مثل هذا اليوم عام 1996 بعد صراع مع مرض السرطان، وكشفت نجلته الفنانة حنان مطاوع عن تفاصيل وفاة الراحل فى أحد اللقاءات التليفزيونية.





واجهت كرم مطاوع، أزمة اثناء عرضه مسرحية (ثار الله) والتي كانت احد أحلامه، التي لم يستطع تحقيقها والتي كانت لها أثر سلبي علي نفسيته، إذ اصيب بالاحباط بعد فشله حيث كتبها عبد الرحمن الشرقاوي بجزئيها ( الحسين ثائرا ) و ( الحسين شهيدا ) عام 1969.