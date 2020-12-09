الولايات المتحدة تدعم قدرة هندوراس على مواجهة الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات

تستطلع الخارجية الامريكية حاليا أمكانية إبرام اتفاق لتبادل المعلومات الاستخبارية ذات الطابع السري مع جمهورية هندوراس الواقعه في أمريكا اللاتينيه فيما يتعلق بعمليات مكافحه تهريب المخدرات ، ويأتي ذلك في وقت يستعد فيه 45 من الخبراء العسكريين الأمريكيين إلى التوجه لهندوراس مطلع العام القادم لتقديم استشاراتهم الخاصة بتطوير اداء وحدات مكافحة الارهاب والمخدرات الهندوراسيه لمواجه كافة اشكال الجرائم المنظمة وفى مقدمتها مافيا الاتجار فى المخدرات و الأسلحة .

و يجرى حاليا ممثلون عن الإدارة الأمريكية اتصالات مع نظرائهم الهندوراسيين يهدف صياغه اتفاق يحول دون تحول هندوراس إلى محور لتهريب المواد المخدرة من أمريكا الوسطى وهى المخدرات التي تصل عادة إلى الأراضي الأمريكية عبر الحدود مع المكسيك وعادة ما تتم عمليات تهريبها عبر شركات الطائرات الخاصة و المستاجرة .

وقالت دورية"انتلجنس نيوز" الأمريكية المتخصصة في الشأن الاستخباري أن واشنطن ستوكل ابرام تلك الاتفاقات إلى أجهزة مكافحة التهريب والاستخبارات المركزية مع الجهات الهندوراسية المناظرة ، لكن الدورية الأمريكية نبهت إلى نفوذ عصابات التهريب ومافيا الاتجار في المخدرات فى امريكا اللاتنية وقدرتها على الوصول الى مصادر المعلومات الأمريكية الخاصة بانشطتهم ما لم تكن عمليه التبادل المعلوماتى بين الاجهزة الأمنية من الولايات المتحدة و هندوراس مؤمنه بالقدر الكافى .

ونقلت الدورية الأمريكية عن مصادر هندوراسيه أمنيه قولها إن الجانب الهندوراسي يرحب بالتعاون مع الولايات المتحدة في مكافحة تهريب المخدرات ، وان ملامح مذكرة تفاهم مشترك بين الجانبين في هذا الصدد قد تحددت خطوطها الرئيسيه خلال نوفمبر الماضى بفضل لقاءات متتابعه للتشاور عقدت بين الجانبين الهندوراسى و الامريكى تتعلق بتبادل المعلومات و التدريب و عمليات التحرى و المتابعه و الملاحقة .

وكشفت مصادر مقربة من المشاورات الأمريكية الهندوراسية عن انه من بين الخيارات المطروحه لتعزيز إجراءات مكافحة تهريب المخدرات اعطاء السلاح الجوى الأمريكي حق الملاحقة الساخنة لاية طائرات مبلغ عن حملها مواد مخدرة،و كذلك ملاحقة عصابات المهربين العابرين للحدود و تبادل المعلومات الخاصة بالمسافرين من هندوراس الى الاراضى الامريكية و خطوط السير الخاصة برحلاتهم .