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عيار 21 بـ 811 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 9-12-2020

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 08:33 ص
اسعار الذهب
اسعار الذهب
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ياسمين القصاص
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم، الأربعاء 9- 12-2020، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر. 

أسعار الذهب اليوم فى مصر

سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 927 جنيها للجرام.

سعر جرام الذهب 21 الأكثر شيوعا 811 جنيها.

 سعر جرام الذهب عيار 18 يصل إلى 695 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب سجل 6488 جنيها.

وفى سياق آخر قال محمد زيدان خبير أسواق المال العالمية، إن الذهب يشهد عمليات تصحيح بهدف جني الأرباح من جانب المستثمرين مع زيادة المعروض في البورصة العالمية متوقعا استمرار انخفاض المعدن الأصفر نحو مستويات من 1802 دولار إلى 1780 دولارا شرط عدم الإغلاق أعلى مستويات 1902 دولار.

وتتأثر أسعار الذهب في مصر بشكل وثيق بحركة المعدن في الأسواق العالمية، وكذلك بحركة سعر الدولار، لذا فإن أي تغير سينعكس على السعر فورا بالسوق المحلية.

ووفقا للخبراء، فإنه من المتوقع أن يظل المعدن النفيس على عرش الاستثمار الآمن لعدة أشهر مقبلة، حيث سيواصل الذهب الارتفاع في ظل جائحة كورونا، وأن الحل التوصل لعقار للقضاء على الفيروس نهائيا.

وقال وصفى واصف رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن أسعار الذهب ترتبط جميعها ببعض، فإذا كان هناك تأثير فى أسعار الذهب فى أى دولة يكون له تأثير على باقي الدول.

وأشار إلى أن أزمة فيروس كورونا لها تأثير على الأحوال الاقتصادية وهناك بطء ولذلك أثر على الذهب وأن فيروس كورونا تسبب فى رفع أسعار الذهب، وأيضًا ما يتم فى أمريكا من انتخابات ومواقف بايدن وترامب وحديث كل منهما عن أحقيته للرئاسة له تأثير على أسعار الذهب.

وأوضح أنه فى حالة دخول بايدن البيت الأبيض سيكون هناك انخفاض فى أسعار الذهب، ولكن إذا حدثت مشكلات بين ترامب وبايدن سترتفع أسعار الذهب وأن تأثير كورونا على أسعار الذهب ستنتهى أو ستستقر بعد عام ونصف وليس بعد فترة قريبة.

وتابع أن الذهب هو الملاذ الآمن لأي شخص، لأن الذهب لا ينخفض كثيرًا، ولذلك ننصح بشراء الذهب خلال هذه الفترة.
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