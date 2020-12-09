إصابات كورونا حول العالم تتجاوز67.7 مليون حالة

كشف أحدث إحصاء لوكالة "رويترز" أن أكثر من 67.73 ‬مليون شخصا أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم.





ووصل إجمالي عدد حالات الوفاة الناتجة عن الفيروس إلى مليون و548905، بينما تجاوز عدد حالات المتعافين من الفيروس الـ47 مليون حالة.





وتحتل الولايات المتحدة الامريكية المرتبة الاولى من بين دول العالم من حيث أعداد الإصابات والوفيات فقد أصيب أكثر من 15 مليون شخص بكوفيد-19 منذ بدء الجائحة. وتوفي اكثر من 286 الفا في البلاد من جراء الفيروس.





وأوضحت بيانات إحصائية، أمس الثلاثاء، أن أوروبا سجلت أكثر من 20 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد رسميًا منذ تفشي الفيروس في القارة.





ووفقا لوكالة "فرانس برس"، تمثل الدول الـ 52 في المنطقة الأكثر تضررا في العالم من حيث عدد الإصابات، وذلك متقدمة على الولايات المتحدة وكندا (15,4 مليون حالة) وأمريكا اللاتينية (13,6 مليونًا).





وخلال الأيام السبعة الماضية، سجلت المنطقة ما يقرب من 40٪ من جميع الحالات الجديدة المكتشفة في جميع أنحاء العالم.





وقد تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في أواخر ديسمبر 2019.





وفي وقت سابق، أعلنت منظمة الصحة العالمية، وصول لقاحات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، إلى دول العالم خلال الربع الأول أو الثاني من العام 2021.





وتوقعت الصحة العالمية عدم التوصل إلى لقاحات كافية لإيقاف فيروس كورونا قبل ما بين 3 إلى 6 اشهر مقبلة.



