مبياخدش إجازات.. زوجة تطلب الطلاق وتعويضا ماليا ضخما





حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن سيدة بالغة من العمر 59 عاما، قامت برفع دعوى طلاق ضد زوجها البالغ من العمر 64 عاما، بعد أن شعرت بغيابه التام في حياتها لمدة طويلة، فقررت أن تنفصل عنه وترفع دعوى طلاق ضده.





فوجئ الزوج الستيني برفع دعوى طلاق مقدمة من زوجته، توضح من خلالها أسباب الطلاق، وهي أنها قضت حياتها الزوجية بمفردها لم يكن فى منزله وزوجته في حساباته من الأساس بل كان يفضل المكوث في العمل على أنه يخرج لقضاء الإجازة مع زوجته وأبنائه فقد كانت متزوجة على الأوراق الرسمية ولكن في الواقع هي أرملة تعول أبناءها الذين لم يروا والدهم سوى مرات معدودة.





شعرت السيدة بحالة من اليأس الشديد بعد أن طلبت منه لمدة 15 عاما، أن يستقطع جزءا من وقته لقضائه مع أسرته وأبنائه، ولكنه كان يؤجل الأمر، مما دفعها للخروج عن صمتها وطلب الطلاق بعد تلك السنوات الطويلة.





طالبت السيدة من زوجها الانفصال بالإضافة إلى طلبها تعويض مالي ضخم يقدر بحوالي نصف ثروته لتعويضها عن تلك المدة الطويلة التي فقدته في حياتها.

أحيانا تكون مشاكل السيدات منطقية إلى حد كبير وهناك بعض المشاكل يستحيل التكيف معها على الإطلاق، كالخيانة والكذب وعدم تحمل المسئولية، تكون الزوجة محقة في رفع دعاوى ضد زوجها وتطلب الانفصال عنه ولكن هناك بعض الحالات تكون غريبة وغير مفهومة وبعيدة كل البعد عن كونها مشكلة من الأساس.