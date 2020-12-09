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محافظات

شاهد.. ندوة بالأقصر فى اليوم العالمى لمكافحة الفساد

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 10:16 ص
صدى البلد
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شمس يونس
عقد العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينه القرنة غرب الأقصر، بقاعة المؤتمرات بالمركز، ندوة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد والعمل لإيجاد حلول مبتكرة من أجل كسب المعركة ضد الفساد، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر. 

وأبرزت الندوة دور الجهات الرقابية فى مكافحة الفساد والممارسات الفاسدة والتزام القطاعين العام والخاص بمعايير ومكافحة الفساد،  والوقوف صفا واحدا ضد الفساد وخاصة فى أوقات الأزمات كما فى الوقت الحالى جائحة كورونا "كوفيد 19".

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وكان قد تفقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر أعمال الرصف بمنطقة سواقى الصياغ فى الشارع الرئيسى والشوارع المتفرعة منه حتى منطقة سيالة بدران.


ووجه محافظ الأقصر جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لاستكمال أعمال رصف وترميم  كافة شوارع منطقة سواقى الصياغ وتجميلها فى أسرع وقت ممكن، كما وجه رئيس الحى  بالاهتمام بأعمال النظافة والتجميل. 


ومن جانبه أوضح  المهندس أسعد مصطفى مدير عام مديرية الطرق والنقل ومستشار المحافظ للمشروعات ان إجمالى أطوال الطرق التى يتم رصفها حاليا فى منطقة سواقى الصياغ تبلغ ١٠ كيلو مترات.


وفى سياق متصل تفقد محافظ الأقصر الشارع المؤدي لمتحف الأقصر ومستشفى الأقصر العام مشددا على ضرورة استكمال أعمال التجميل فى تلك المنطقة المؤدية لمتحف الأقصر وذلك استعدادا لنقل معدية الأهالى وتخفيف العناء عن كاهل المواطنين.


رافق الهم خلال جولته  محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس أسعد مصطفى مدير الطرق، وحسام العمدة رئيس حى شرق.

شاهد.. ندوة بالأقصر فى اليوم العالمى لمكافحة الفساد
شاهد.. ندوة بالأقصر فى اليوم العالمى لمكافحة الفساد
شاهد.. ندوة بالأقصر فى اليوم العالمى لمكافحة الفساد
شاهد.. ندوة بالأقصر فى اليوم العالمى لمكافحة الفساد
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