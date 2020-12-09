شاهد.. ندوة بالأقصر فى اليوم العالمى لمكافحة الفساد

عقد العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينه القرنة غرب الأقصر، بقاعة المؤتمرات بالمركز، ندوة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد والعمل لإيجاد حلول مبتكرة من أجل كسب المعركة ضد الفساد، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.





وأبرزت الندوة دور الجهات الرقابية فى مكافحة الفساد والممارسات الفاسدة والتزام القطاعين العام والخاص بمعايير ومكافحة الفساد، والوقوف صفا واحدا ضد الفساد وخاصة فى أوقات الأزمات كما فى الوقت الحالى جائحة كورونا "كوفيد 19".



