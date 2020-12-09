إصابة العشرات من أهالي المنصورة بالاختناق إثر حريق هائل في مقلب قمامة عزبة الصفي





تلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء أحمد عبدالفتاح مهدي مدير الحماية المدنية بالدقهلية يفيد بوروود بلاغا إلي إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق هائل في نقطة تجميع القمامة بأرض محلج الأقطان ومساحتها 70 فدانا قبلي عزبة الصفيح وهو مقلب القمامة المؤقت بالعزبة.





وانتقل على الفور ضباط المباحث و قوات الحماية المدنية و 7 سيارات إطفاء بقيادة العقيد دكتور أحمد عوض، قائد إطفاء الدقهلية، وسيارات الإسعاف الى مكان البلاغ وتمكنت قوات الإطفاء والحماية المدنية من السيطرة علي النيران في المقلب .





فيما تقوم حاليا بعملية التبريد للسيطرة علي الأدخنه المتصاعده والتى انتشرت في شوارع مناطق " جديلة وعزبة الشال وكفر البدماص و شارع قناة السويس إضافة إلي قرية ميت الصارم التابعه لمركز المنصورة و التي تسربت إلي داخل الشقق السكنية وأدت إلى إصابة المواطنين بالاختناق من الأدخنة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعه واخطرت النيابة العامه لمباشرة التحقيقات .



