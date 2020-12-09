صحيفة سعودية تبرز علاقات التعاون والمصالح المتبادلة بين المملكة والعراق

قالت صحيفة "البلاد" السعودية في افتتاحيتها اليوم الأربعاء إن علاقات المملكة بالعراق متشابكة ومتجدرة ،مما تعكسة تعزيز علاقات التعاون والمصالح المتبادلة التي تشهد في هذه المرحلة .

وأضافت الصحيفة تحت عنوان"علاقة أخوية"أن عمق العلاقات بين البلدين تعكس إرادة وحرص القيادة في البلدين على تعزيزها في كافة المجالات والتنسيق المشترك ، في إطار مجلس التنسيق السعودي – العراقي واللجنة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والإغاثية المشتركة ،حيث تمتوقيع اتفاقيات تعاون اقتصادي شملت مشاريع واستثمارات والاطلاع على قطعة الأرض المخصصة لبناء المدينة الرياضية المهداة من خادم الحرمين الشريفين .

واعتبرت ان انطلاق ملتقى رجال الأعمال السعودي – العراقي في العاصمة العراقية بغداد، لتطوير آفاق التعاون المستقبلي بين رجال الأعمال في كلا البلدين، وتعميق هذا التعاون لصالح الشعبين في مجال الإعلام ‏والنشاط المسرحي والفني بتنظيم الأسابيع الثقافية للمثقفين والفنانين في البلدين ،لتؤذن بمرحلة مهمة للتعاون المشترك بين البلدين لتعزيز التنمية الاقتصادية ، حيث تسير العلاقات بخطى وثيقة لزيادة الأواصر والروابط في كافة المجالات، ولا سيما بعد افتتاح منفذ جديدة عرعر البري مما سيكون له الأثر الكبير على تميز العلاقات، والنهوض بالمستوى الاقتصادي والاستثماري،على أرض الواقع وزيادة التبادل التجاري، والإسهام بكل مافيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.



