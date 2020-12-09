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أخبار العالم

الأمم المتحدة تدعو إيران لتنفيذ الاتفاق النووي كاملا.. وروحاني يعلن استعداه ولكن بشرط

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 10:11 ص
الرئيس الإيراني،
الرئيس الإيراني، حسن روحاني
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دعاء أبوهشيمة
دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، إيران لمعالجة المخاوف بشأن برامجها النووية والصاروخية الباليستية والعودة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي.

وبدوره، تحدث الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأربعاء، عن إمكانية إزالة أجهزة الطرد المركزي إذا التزمت الأطراف بالاتفاق النووي.

وقال روحاني، اليوم الأربعاء، إنه: "متى التزمت مجموعة 1+5 بتعهداتها سنلتزم بها ايضا، معلنا ان العودة الى تعهداتنا لا تحتاج الى الزمن بل تتطلب الارادة"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الإيراني فشل محاولات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض الصادرات النفطية الإيرانية إلى الصفر، قائلا، إن أمنية ترامب بخفض صادرات إيران إلى الصفر لم تتحقق وسيأخذها معه.

وألمح روحاني، إلى أن ميزانية العام القادم تحتوي على رسائل واضحة ومتعددة وتعكس الوضع الاقتصادي للبلاد في العام المقبل.

وأضاف الرئيس الإيراني أن "الحرب الاقتصادية التي شنت علينا امريكا وضعت الكثير من العقبات امام صادراتنا من النفط والبتروكيماويات الا ان حلم ترامب لتصفير صادرات ايران من النفط لم يحقق على الاطلاق بل انه يدفن حلمه هذا".

وأكد روحاني ضرورة الاستعداد لاعادة انتاج النفط الى الطاقة الطبيعية للانتاج من اجل تصدير النفط و اضاف ان انتاج و بيع النفط واجه بعض القيود بفعل الحظر الذي فرض على البلاد قبل الاتفاق النووي
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