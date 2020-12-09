انتهاكات أنقرة في سوريا.. قصف تركي جديد على ريف الحسكة

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، عن قصف القوات التركية لعدة مناطق بريف الحسكة الشمالي.





وقال المرصد السوري إن، قصفًا صاروخيًا نفذته القوات التركية على مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية في محيط أبو رأسين ضمن الريف الشمالي للحسكة، والذي أسفر عن أضرار مادية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.





وكان المرصد السوري رصد في وقت سابق، تجدد القصف التركي على ريف أبو راسين، حيث استهدفت قواته مستودع ذخيرة ومواقع عسكرية لقوات الجيش السوري في قرية حرملة بريف الحسكة.





وأشار المرصد إلى أن هذا القصف أدى إلى تدمير المواقع بالكامل، وسط معلومات عن ورود قتلى وجرحى من حراس المستودع.





كما سقطت قذائف مدفعية على منازل المواطنين في المنطقة، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية.