ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

انتهاكات أنقرة في سوريا.. قصف تركي جديد على ريف الحسكة

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 10:12 ص
قصف تركي على الحسكة
قصف تركي على الحسكة
Advertisements
شيماء مصطفى
أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، عن قصف القوات التركية لعدة مناطق بريف الحسكة الشمالي.

وقال المرصد السوري إن، قصفًا صاروخيًا نفذته القوات التركية على مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية في محيط أبو رأسين ضمن الريف الشمالي للحسكة، والذي أسفر عن أضرار مادية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري رصد في وقت سابق، تجدد القصف التركي على ريف أبو راسين، حيث استهدفت قواته مستودع ذخيرة ومواقع عسكرية لقوات الجيش السوري في قرية حرملة بريف الحسكة.

وأشار المرصد إلى أن هذا القصف أدى إلى تدمير المواقع بالكامل، وسط معلومات عن ورود قتلى وجرحى من حراس المستودع.

كما سقطت قذائف مدفعية على منازل المواطنين في المنطقة، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تركيا تقصف عدة مناطق في سوريا

القوات التركية تقصف قرى في ريف حلب

قصف تركي يستهدف عدة قرى في تل أبيض شمال سوريا

القوات التركية تواصل قصفها على مناطق مختلفة في سوريا

وسط تصعيدها للقصف.. تركيا تنشئ قاعدة عسكرية شمال الرقة السورية

روسيا: 31 انتهاكا لوقف إطلاق النار في سوريا خلال يوم واحد

ترشيحاتنا

حدث ليلاً | حوار خاص لـ السيسي مع لوفيجارو.. خسارة أحمد طنطاوي.. إبراهيم حسن يتعرض لحادث.. قرار مفاجئ من الكويت.. وأعلام المثليين في قطر

الإقامة سنة واحدة.. قرار مفاجئ من الكويت بشأن الوافدين

السيسي عن مواجهة عسكرية محتملة مع تركيا: لن نكون الطرف البادئ بالاعتداء

وزير التعليم يكشف لصدى البلد حقيقة فرض رسوم 5 آلاف جنيه لامتحانات الثانوية التراكمية

انفجار قنبلتين في حقل نفط بالعراق ومحاولات للسيطرة على حريق ضخم

إبراهيم حسن يتعرض لحادث سير على كورنيش الإسكندرية .. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا.. طرح نيسان أرمادا 2021 nissan armada الجديدة.. صور

بعد تصدرها الـ تريند.. صور رومانسية لـ ريهام حجاج مع زوجها محمد حلاوة

بسبب طفلها.. شاهد موقفاً محرجاً لمطربة شهيرة على الهواء مباشرة.. فيديو